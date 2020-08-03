Армения против Азербайджана. На Западе объяснили, почему невозможна воздушная кампания

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Недавнее возобновление боевых действий на Кавказе привлекло внимание мировой военной аналитики. В частности, интерес вызывает соотношение военно-воздушных сил Армении и Азербайджана, тем более в свете приобретения Ереваном российских истребителей Су-30СМ.

Как полагает итальянское издание Analisi Difesa, в случае дальнейшей эскалации конфликта привлечение боевой авиации неизбежно. В этой связи эксперт М.Спарацино попытался оценить потенциал ВВС двух стран.

Скромные, но гордые

Состав ВВС Армении довольно скромен

- считает аналитик, указывая, что после распада СССР Еревану досталась в наследство небольшая доля самолетов и вертолетов, часть из которых была потеряна в начале войны в Нагорном Карабахе.

По данным The Military Balance, в 2020 году армянская авиация была представлена следующими машинами (всего 56 ед.): 14 штурмовиков Су-25/УБК, 1 пассажирский Airbus A319CJ, 4 учебных самолета L-39, 11 ударных вертолетов Ми-24П/Р/K, 10 многоцелевых Ми-8МТ, 2 Ми-9 [воздушный КП] и 7 Ми-2. Кроме того, указывается на наличие 40 беспилотников местного производства Х-55, «Базе» и «Крунк». Сюда же следует добавить не успевшие войти в отчетность 4 Су-30СМ.

Несомненно, Еревану по-прежнему нужны новые самолеты и вертолеты, так как в настоящее время с таким числом техники невозможно вести эффективные и длительные боевые операции

- считает эксперт.

Он полагает, что подвижки в этом деле начались с поставкой первых Су-30СМ: всего планируется заказать 12 или даже 16 машин (как утверждают местные источники).

Первые Су-30 были встречены всей общиной с большой гордостью

- пишет автор западного издания.

Как он считает, значительное военное присутствие России в Армении (ЗРК С-300 и «Бук-М2», истребители МиГ-29, вертолеты Ми-24П и Ми-8МТ и около 4000 солдат, включая армейскую бригаду) «позволяет Еревану планировать перевооружение своего воздушного флота без особых тревог».

Много беспилотников, но толку мало

ВВС Азербайджана количественно превышают армянские, но практически не содержат современных самолетов. Они имеют советское происхождение или пополнялись за счет модернизированных советских самолетов и вертолетов, сделанных на Украине и Казахстане в начале 2000-х годов

- отмечает автор, указывая, что при этом большинство пилотов не утратили своих навыков за счет стажировки в Турции, Германии и США.

По сведениям The Military Balance, в 2020 году ВВС имели 122 единицы техники: 15 истребителей Миг-29/УБ, 2 бомбардировщика Су-24, 19 штурмовиков Су-25/УБ, 12 учебных L-39, 1 транспортный Ан-12 (не зарегистрирован для FG), 3 пассажирских Як-40, 26 ударных вертолетов Ми-24, 33 многоцелевых Ми-8/17, 3 транспортных Ка-32, 1 многоцелевой Bell-412 и 7 Ми-2.

«Бросается в глаза» автору присутствие БПЛА в азербайджанских ВВС: 1 IAI Heron, 4 Aerostar, 10 Elbit Hermes 450, 1 Elbit Hermes 900, 40 Defense Orbiter и 10 IAI Searcher II.

Баку имеет проблемы, похожие на те, что и Ереван, в плане качества своих ВВС и рано или поздно ему придется расчистить свой парк и приступить к замене нескольких устаревших самолетов

- полагает Спарацино.

С его слов, Баку в настоящее время присматривается к нескольким типам машин: российским истребителям Су-35 и МиГ-35, итальянским УБС M-346 (в частности, в версии легкого истребителя М-346FA) и пакистанским истребителям JF-17.

Качественное обновление ВВС Азербайджана должны быть в верхней части списка приоритетов для Баку, так как если по количеству средств он превосходит Ереван, то уступает ему в деле модернизации: Армения уже приобрела современные многоцелевые истребители Су-30СМ поколения «4+»

- считает эксперт.

При этом на Западе указывают, что небо Азербайджана прикрывают ЗРК С-300, «Барак 8», Бук-М1 и Тор-М2Э.

В заключение, ни Армения, ни Азербайджан не имеют достаточных сил, чтобы провести эффективную и длительную воздушную кампанию

- отмечает Спарацино, указывая, что для этого необходима серьезная модернизация ВВС.

Как он заявляет, Москва при этом заинтересована в том, чтобы в данном регионе обходилось без кровопролития:

Повышенный интерес России, кажется, в том, чтобы сохранять спокойствие и сделать так, чтобы два конкурента могли направить свои усилия на противоборство в сфере перевооружения путем приобретения новых платформ и систем.