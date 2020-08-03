США расширили санкции против ядерной, ракетной и военной программ Ирана

Соединенные Штаты решили расширить санкции против Тегерана в целях противодействия иранской ядерной, ракетной и военной программам, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

"Госдеп выделил 22 наименования материалов, используемых в связи с ядерной, военной и баллистической программами. Те, кто сознательно передает эти материалы Ирану, теперь подпадают под действие санкций", – приводит заявление госсекретаря ТАСС.

В списке оказались наименования металлургической продукции, в том числе сплавы алюминия, несколько видов стали.

"Иранская ядерная, ракетная и военные программы представляют серьезную угрозу международному миру и безопасности", – подчеркнул глава американского внешнеполитического ведомства.

Кроме этого, Помпео напомнил, что "строительная компания Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) и многие ее дочерние предприятия остаются под действием санкций ООН в связи с тем, что они были напрямую причастны к строительству объекта по обогащению урана в Фордо".

"В связи с этим <...> передача определенных материалов, в том числе графита, сырья или полуфабрикатов металлов, в [Иран] или из Ирана для использования в рамках строительного сектора Ирана остается под санкциями", – добавил госсекретарь США.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщал, что шансы на сохранение ядерной сделки с Ираном остаются, Москва и Тегеран прилагают все усилия для этого.

Антон Никитин