Войти
Российская газета

В Дании заявили о беззащитности НАТО перед российскими "Кинжалами"

412
0
0
Источник изображения: Антон Денисов/РИА Новости

НАТО нечего противопоставить российскому гиперзвуковому оружию в Арктике. Такое мнение высказал журналист датской национальной газеты Berlingske Эмиль Роттбелль.

По его словам, американская авиабаза Туле, расположенная на севере Гренландии, "абсолютно беззащитна" перед ракетными комплексами "Кинжал", цитирует РИА Новости. Роттбелль отметил, что скорость и точность попадания новых российских ракет "меняют баланс сил в Арктике".

"Кинжал" - российский гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс. Предназначен для поражения как стационарных объектов, так и надводных кораблей. Обеспечивает нанесение ударов по целям на дальности более двух тысяч километров без захода в зону ПВО противника.

Ранее в Пентагоне назвали новые российские субмарины и крылатые ракеты серьезной проблемой для США. По словам генерал-лейтенанта Глена Ван Херка, отследить российские подлодки очень сложно. Он пояснил, что субмарины угрожают крылатыми ракетами территории США.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Дания
Россия
США
Продукция
Кинжал ЗРК
Проекты
NATO
Арктика
ГЗЛА
Похожие новости
03.08.2020
Удар по Туле: как ракеты России угрожают базам США в Арктике
12.03.2020
Борьба за Арктику: подлодка США пробила льды в рамках учений
20.12.2018
Выступление Министра обороны России с подведением итогов 2018 года
29.10.2018
Москва уже знает, как потопить американские корабли в Арктике [+ВИДЕО]
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 03.08 16:26
  • 1
Небесные амбиции Артема Микояна
  • 03.08 15:54
  • 1
Уникальный корабль станет эскпонатом в парке развлечений
  • 03.08 15:24
  • 1
Horten 229: на чьих крыльях летает БПЛА «Охотник»
  • 03.08 15:24
  • 1
Российские БТР-80 пользуются популярностью в армии Бангладеш
  • 03.08 15:14
  • 1
Кантемировская дивизия получила партию модернизированных танков Т-80БВМ
  • 03.08 15:11
  • 8187
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 03.08 14:39
  • 5
Российским «Прибоям» предрекли потопление
  • 03.08 14:19
  • 62
Бессмысленный «Прибой»
  • 03.08 14:07
  • 1
В Госдуме предложили начать официально поставлять оружие на Донбасс
  • 03.08 13:41
  • 1
Минфин предложил сократить оборонную программу
  • 03.08 12:48
  • 58
Космонавтика Илона Маска
  • 03.08 12:41
  • 2109
Как насчёт юмористического раздела?
  • 03.08 11:38
  • 58
ВЦИОМ: половина россиян считает высадку американцев на Луну фальсификацией властей США
  • 03.08 11:18
  • 1
Российскому «двигателю ядерной войны» добавят второй контур
  • 03.08 07:45
  • 1
Forbes (США): на Дальнем Востоке России набирает обороты производство истребителей-невидимок