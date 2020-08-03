Соглашение о модернизации истребителей F-15J Сил самообороны Японии

Корпорация Boeing 28 июля 2020 года сообщила о подписании с японской корпорацией Mitsubishi Heavy Industries (MHI) соглашения по линии американской системы прямых коммерческих продаж (Direct Commercial Sale - DCS) о модернизации 98 истребителей Boeing F-15J Eagle военно-воздушных Сил самообороны Японии в вариант Japan Super Interceptor (JSI).

Изображение модернизированного по варианту Japan Super Interceptor (JSI) истребителя Boeing F-15J Eagle ВВС Сил самообороны Японии. Под фюзеляжем изображена подвешенная крылатая ракета AGM-158 JASSM, демонстрирующая, что модернизированные самолеты получат и ударные возможности (с) Boeing

Контракт является частью общей программы модернизации стоимостью 4,5 миллиарда долларов по линии американской программы межправительственных иностранных военных продаж Foreign Military Sales (FMS), объявленной правительством США в октябре 2019 года.

В соостветствии с соглашением, Boeing окажет содействие MHI в модернизации до уровня JSI первых двух самолетов F-15J, остальные 96 самолетов MHI будет модернизировать самостоятельно с использованием американских поставок. Работы по модернизации будут начаты в 2022 году.

Со стороны bmpd напомним, что Агентство министерства обороны США по военному сотрудничеству (Defense Security Cooperation Agency - DSCA) в октябре 2019 года направило Конгрессу США уведомление о планируемой предстоящей продаже Японии по линии американской программы FMS по запросу японского правительства оборудования для модернизации 98 истребителей Boeing F-15J Eagle ВВС Сил самообороны Японии в новую модификацию Japanese Super Interceptor (JSI) с общей стоимостью предполагаемой поставки 4,5 млрд долл.

Согласно уведомлению, в поставку, в частности, войдут 103 комплекта бортовых РЛС Raytheon AN/APG-82(v)1 с АФАР, 116 центральных бортовых компьютеров Boeing Advanced Display Core Processor II (ADCP II)) и 101 бортовой комплекс самообороны BAE Systems AN/ALQ-239 Digital Electronic Warfare System (DEWS), а также другое соответствуюшее оборудование, включая системы полетного планирования Joint Mission Planning System (JMPS), помехоустойчивые GPS приемники Selective Availability Anti-spoofing Module (SAASM) и радиостанции Rockwell Collins AN/ARC-210.

В настоящее время военно-воздушные Силы самообороны Японии располагают 156 одноместными истребителями F-15J и 45 двухместными F-15DJ, которые были построены MHI по лицензии с 1980 по 2000 годы. Модернизации в вариант Japanese Super Interceptor (JSI) подлежат только 98 одноместных самолетов F-15J, которые ранее уже прошли модернизацию по 1-му и 2-му этапам программы J-MSIP (Japan-Multi-Stage Improvement Program).