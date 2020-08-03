Polityka (Польша): Трамп наносит удар по Германии, НАТО и Польше. Конец мечтам о Форте

Те в Польше, кто еще верил в Форт Трамп увидели, что вся конструкция рушится. 11 900 военнослужащих США покинут Германию. Но в Польшу никого не отправят, а поляки так этого ждали. Трамп показал Германии, что его волнуют в первую очередь деньги, а не безопасность Европы. А Польше напомнил, что рассчитывать следует на себя.

Сначала - цифры. Они здесь важны. Германию покинут 11 900 служащих вооруженных сил США. Это больше, чем заявлял Дональд Трамп. 6 400 из них (то есть более половины) вернутся в Америку, в том числе почти вся механизированная бригада из Баварии. Остальных военных распределят в основном между Бельгией (командования) и Италией (эскадрилья Ф-16). Ротационное командование уровня корпуса (его в Европе еще нет), возможно, появится в Польше, при условии, что Вашингтон и Варшава заключат соответствующее двустороннее соглашение.

Часть выведенных из Европы подразделений продолжит поддерживать действия войск США в этом регионе, но уже на ротационной основе. Их будут отправлять в союзнические государства, в том числе в Польшу, Румынию или страны Балтии, на ограниченные по времени миссии. Пентагон не объявил о переносе какого-либо постоянного подразделения в страны Восточной Европы, хотя о таком шаге говорил американский президент, а они этого ожидали. Можно констатировать, что те, кто еще верил в появление "Форта Трамп" в какой-то форме, услышали, как это здание рушится. Более того, рухнул также один из столпов хрупкого постоянного присутствия сухопутных сил США в Европе. После вывода вышеупомянутой бригады (2-й кавалерийский полк) останется лишь легкая воздушно-десантная бригада в Виченце.

Военные не попадут в Польшу

С польской точки зрения утрата выглядит тем более болезненной, что именно это подразделение положило начало миссиям американских сил в рамках многонациональной батальонной боевой группы НАТО в 2007 году и выступало первопроходцем в плане постоянного передового присутствия США на северо-востоке Польши. Батальоны из Фильзека дважды проезжали через нашу страну, изучая маршруты, местность, состояние мостов и дорог, а также реакции местного населения. Этот путь они преодолевали примерно за неделю, чтобы в боевом режиме суметь добраться к Сувалкскому коридору за два дня. На месте они проводили тренировки с польской 15-й бригадой, в том числе совершая ночные броски к границе Польши, России и Литвы. Можно сказать, что эти силы всегда находились в боевой готовности и были под рукой, даже пребывая в 1 тысяче километров от Сувалок.

Министр обороны Марк Эспер дал, однако, понять, что миссия механизированных кавалеристов на севере восточного фланга НАТО подошла к концу, поскольку возвращающиеся в США подразделения будут на ротационной основе выполнять задачи в районе Черного моря. Впрочем, значение южной части восточного фланга подчеркивает также перевод в Италию из Шпангдалема эскадрильи истребителей Ф-16 (на какую базу, пока не говорится). Речь, как отметил Эспер, идет о том, чтобы они находились ближе к Черному морю. Несколько недель назад польская пресса с уверенностью писала о том, что самолеты переведут в нашу страну, восхищаясь их возможностями в контексте противостояния российской противовоздушной обороне. Из этого ничего не вышло. В заявлении Пентагона Польша в контексте перевода каких-либо конкретных подразделений из Германии не упоминается.

Командование будет, скорее, виртуальным

При этом Эспер подчеркнул, что Пентагон планирует отправить в Польшу на ротационной основе штаб восстанавливаемого 5-го корпуса сухопутных сил, но произойдет это лишь в том случае, если Варшава согласится заключить новое соглашение о сотрудничестве и согласует принципы распределения расходов. При этом он сделал отсылку к договоренностям Трампа и Дуды (Andrzej Duda), хотя оба лидера в своих заявлениях ни в прошлом году, ни во время недавнего визита польского президента в Вашингтон, о корпусе не упоминали.

Впрочем, после вывода 2-го кавалерийского полка структура постоянных сил США в Европе будет ослаблена, поэтому командование корпуса окажется, скорее, виртуальным в том смысле, что оно в еще большей степени в случае войны или кризиса будет полагаться на силы, которые направляются из Америки, а не находятся поблизости на ротационной или постоянной основе. Отправить подкрепление можно, такие процедуры отрабатываются, как мы видели, например, в этом году в ходе маневров "Защитник Европы", однако, на это требуется минимум два месяца. Пентагон пока не разъяснил, намеревается ли он, а если да, то каким образом, компенсировать снижение количества сил. При этом было четко сказано, что вывод войск из Германии - лишь часть плана, который еще не приобрел окончательной формы. Может оказаться, например, что в страны Балтии на ротационной основе попадет танковая бригада (по одному батальону в каждом государстве), а тренировочный центр с полигона в Графенвере, переведут в Дравско-Поморске. Такого рода важные детали пока остаются неизвестными. И, честно, говоря, на вышеупомянутые шаги рассчитывать сложно.

Символическая пощечина Германии

Трамп дал немцам понять, что его не волнуют ни география, ни оборона, ни, по большому счету, деньги, значение для него имеют только личные обиды. Хотя глава оборонного ведомства изо всех сил старался доказать, что перевод войск - это часть стратегического плана, который в результате укрепит систему сдерживания и защиты Европы от России, а также пойдет на пользу НАТО, Трамп после пресс-конференции в Пентагоне в свойственном себе стиле заявил: "Мы уходим, потому что они не платят, все очень просто".

Возможно, это было бы просто и логично с чисто математической точки зрения, если бы войска попали в те страны, которые "платят" больше, чем Германия, например, в Польшу. Однако парадоксальность ситуации заключается в том, что Трамп переводит ключевые элементы контингента в государства, чьи военные расходы еще меньше. Согласно официальным данным Альянса за 2019 год, Германия выделяет на оборону 1,38% ВВП, тогда как Италия 1,22%, а Бельгия 0,93%. Ни одна из европейских стран с постоянным присутствием войск, кроме Великобритании, Греции и Румынии, не соответствует критериям Трампа, если он имеет в виду 2% ВВП. Даже тем государствам, которые, как Польша, "платят" достаточно много, говорится прямо, что следует платить еще больше. Речь идет о распределении расходов, то есть содержании американских сил. Это извращенная логика, однако, она будет действовать по меньшей мере до очередной проверки выборами в ноябре.

Германия получила от американцев символическую пощечину: Трамп лишил ее штаб-квартир важных командований. В бельгийский Монс будет переведено Европейское командование вооруженных сил США (EUCOM), которое сейчас базируется в Штутгарте. Его возглавляет четырехзвездный генерал, выступающий одновременно главнокомандующим силами НАТО в Европе. Такая двойственность могла в какой-то степени осложнять текущее функционирование, а сейчас хотя бы штаб-квартира будет одна, ведь в Монсе находится Верховное главнокомандование ОВС Альянса. В Бельгию передислоцируют также командование войск специального назначения в Европе и, возможно, африканское командование.

Можно сказать, что Америка таким образом решила порвать с наследием холодной войны и оккупации Германии. Немецкие пацифисты наверняка обрадуются, сторонники смягчения политики в отношении России, которым не нравились американские командования в своей стране, наверняка тоже. О переводе командования сухопутных и воздушных сил или корпуса морской пехоты пока не говорится. Пентагон подчеркивает, что он не собирается окончательно покидать Германию, там останутся 24 тысячи американских военных.

Базы, скорее, на ротационной, а не на постоянной основе

Получила опровержение звучащая в наших дискуссиях на оборонную тему мысль, что постоянные базы лучше временного ротационного присутствия. Пентагон четко подчеркивает, что он видит в последнем только плюсы, а в размещении военных с семьями - только проблемы в плане логистики, охраны и боеготовности. Так что в обозримом будущем шансов на появление постоянных баз в США, Европе или где-либо вообще в мире не будет. На первое место ставится гибкость, скорость, свобода маневра (в том числе отступления), а постоянные базы этого не дают.

Расходы остаются предметом споров. Одни продолжают утверждать, что постоянные базы, если учесть доплату стран, где они размещаются, обходятся налогоплательщикам дешевле. Другие, что отправка войск на ротационной основе позволяет сократить сопутствующие расходы, а заодно отработать механизмы переброски. Все это наверняка вопрос политического подхода. Сейчас постоянное дислоцирование считается пережитком прошлого, политикам удобнее иметь дело с ротационными миссиями. Они также менее крепко связывают США с союзниками, и на этот аспект нам следует обратить внимание, когда мы будем стараться укрепить свой потенциал на основе двусторонних соглашений.

В этом контексте следует также помнить, что в Польше будет (план остается в силе) по меньшей мере один постоянный оборонный объект, входящий в систему НАТО: база ПВО в Редзиково, где будут служить солдаты ВМФ США. Разумеется, теоретически 250 военнослужащих могут покинуть ее течение нескольких часов, однако, на практике все не так просто.

Трампу мешает оппозиция и избирательная кампания

Сам вывод войск из Германии тоже не будет простым и дешевым мероприятием. Политическую оппозицию в Конгрессе убедить в верности идеи Трампа не удалось, но именно он утверждает бюджет Пентагона. Президент может решиться объявить войну и наложить вето, но это повредит его кампании. Хотя Эспер заверял, что часть войск начнет уходить из Германии "в течение недель", скорее всего, претворение в жизнь всего плана займет годы, и, кто знает, реализуют ли его до конца. Многое зависит от ноябрьских выборов, как на президентский пост, так и в Конгресс.

Джо Байден обещал пересмотреть план Трампа. Это не означает, что от него обязательно откажутся, но, по меньшей мере реализацию инициативы приостановят. Вопрос также в том, будет ли склонен Конгресс после выборов выделять несколько миллиардов долларов на не прошедшее должную процедуру консультаций решение Трампа, которого представители политического класса подозревают в одержимости антинемецкими идеями. Можно предположить, что до выборов американская сторона все же предпримет какие-то шаги, поскольку Эсперу придется продемонстрировать нечто президенту, однако, серьезных акций ожидать не стоит.

США наш союзник? Следует рассчитывать на себя

Где в этом всем место Польши и ее планов по увеличению американского присутствия? Судя по всему, Варшава решила проигнорировать решение Трампа, касающееся Германии, надеясь на появление двустороннего соглашения (в момент написания этого текста мне не удалось найти каких-либо комментариев министерства обороны или МИД). Недавно посол Джорджетт Мосбахер, которая, судя по всему, взяла на себя роль посредницы в польско-американских отношениях, снова заверила в Твиттере, что новое оборонное соглашение" будет заключено в течение четырех недель, а не месяцев".

Накануне визита Дуды в США его сотрудники говорили, что к нам приедут не 1 тысяча американских военных, как было решено в прошлом году, а больше. Другие детали не разглашались (если не считать неофициальных намеков на эскадрилью Ф-16). Напомню, что в пакет, за который "должна заплатить" Польша, входила база беспилотных разведывательных аппаратов, тренировочный центр, командование дивизии и региональная группа поддержки (они уже появились), инфраструктура для танковой бригады, вертолетов и логистических подразделений (в процессе создания), а также объект сил специального назначения.

Недавно был объявлен конкурс на модернизацию вроцлавского аэропорта Страховице, который должен стать перевалочной базой для сил США. Шансы на то, что Польша получит на ротационной основе дополнительный контингент, таким образом остались. Одновременно удастся сгладить неприятное впечатление, оставшееся от того, что тем временем как Варшава добивалась перевода дополнительных сил, Трамп заговорил о выходе из Германии, при этом сам намекая на возможность их переброски в Польшу. С другой стороны, кажется, что Италия и Бельгия, хотя они входят в НАТО "испокон веков", не имели ничего против такого шага.

Пока в Польше будет на ротационной основе находиться значительный контингент сил США, для нас в локальном плане ничего не изменится. В более глобальном - отправка домой механизированной бригады из Баварии и перевод истребителей Ф-16 в Италию невыгодны как для балтийского региона, так и в целом для района, где НАТО граничит с Россией. Действия Трампа стали для Европы и Польши неприятным напоминанием о том, что рассчитывать следует в первую очередь на себя.

Марек Щверчиньский (Marek Świerczyński)