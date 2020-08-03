Для армии России создадут специальные пайки для экстремально холодного и жаркого климата

В качестве примера адаптированного пайка замминистра обороны Дмитрий Булгаков привел рацион питания для летчиков

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Научно-исследовательская работа по созданию специальных пайков для жаркого и холодного климата ведется в России. Об этом в пятницу в интервью газете "Красная звезда" сообщил заместитель министра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков.

"В настоящее время возросла интенсивность служебно-боевой деятельности войск в условиях экстремально холодного и жаркого климата. В связи с этим сегодня проводится научно-исследовательская работа в интересах создания современных индивидуальных рационов питания военнослужащих", - сказал Булгаков.

В качестве примера адаптированного пайка Булгаков привел рацион питания для летчиков. "Для летного состава Вооруженных Сил разработаны современные рационы питания, так называемый "Бортовой паек для экипажей самолетов и вертолетов", - сказал Булгаков.

По его словам, паек полностью удовлетворяет потребности летного состава при выполнении ими боевых и специальных задач. В состав пайка включены готовые к употреблению блюда в современных эргономичных упаковках, открывающихся без применения специальных приборов. Если ранее это были преимущественно каши с мясом массой 250 граммов, то теперь это мясорастительные или мясоовощные блюда массой 400 грамм.