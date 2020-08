Игровое поле боя: для «Панциря-СМ» создают современный тренажёр

Для подготовки расчётов модернизированных зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-СМ» создают тренажёр с полным и реалистичным моделированием работы боевой машины. Его программное обеспечение имеет элементы искусственного интеллекта, такого пока нет ни у одного другого отечественного комплекса ПВО. Учебные модули, находящиеся за сотни километров друг от друга, можно будет связать в общую сеть и передать под управление единого командного пункта. Система позволит повысить качество подготовки расчетов и сэкономит средства, считают эксперты.

Для подготовки расчётов модернизированных зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-СМ» создают тренажёр с полным и реалистичным моделированием работы боевой машины. Его программное обеспечение имеет элементы искусственного интеллекта, такого пока нет ни у одного другого отечественного комплекса ПВО. Учебные модули, находящиеся за сотни километров друг от друга, можно будет связать в общую сеть и передать под управление единого командного пункта. Система позволит повысить качество подготовки расчетов и сэкономит средства, считают эксперты.

Учёба в сети

Разработка тренажёра для зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) началась в 2015 году, параллельно проходила глубокая модернизация «Панциря-СМ», рассказали «Известиям» источники в Минобороны. Учебный модуль будет полностью моделировать как самостоятельную боевую работу расчёта, так и действия под контролем автоматизированных систем управления (АСУ) ПВО. Развитое программное обеспечение с элементами искусственного интеллекта реалистично имитирует бой с любым воздушным противником и ставит перед обучаемым различные задачи.

Необычной опцией станет возможность через современные средства военной связи объединить отдельные тренажёрные компьютерные комплексы в виртуальную батарею или дивизион, даже если они находятся в различных учебных центрах. Комплекс будет имитировать не только боевую часть, но также системы связи и навигации. На всех этапах параллельной разработки его характеристики синхронизировались с «Супер-Панцирем».

В июне этого года начальник тверской Военной академии Воздушно-космической обороны генерал-лейтенант Владимир Ляпоров в интервью для СМИ рассказал о существовании уникальной системы учебных командных пунктов ПВО. Более двадцати отдельных тренажёров, включая имитатор командного пункта С-400 «Триумф», объединены в единую информационную сеть. Их дополняют комплексы, имитирующие работу отдельных боевых машин ПВО.

Система предназначена не только для практических занятий со слушателями учебного заведения. Ежегодно преподаватели при помощи сети таких компьютеризованных тренажёров участвуют в исследовательских учениях по отражению воздушных атак. А также виртуально противостоят своим коллегам из ВКС.

— И раньше в архитектуру наших комплексов внедряли специальные учебные алгоритмы, — рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин. — И каждый из них, даже находящийся на боевом дежурстве, мог участвовать в тренировках. Более того, в свое время было такое выражение: тренироваться по нарушителю режима полетов. Гражданские транспортные воздушные суда, которые летели с нарушением работы системы опознавания «свой-чужой», тут же становились объектом тренировки войск ПВО. Они назначались как цель, вторгшаяся в наше воздушное пространство, и по ним проводили имитационные пуски. Сейчас мы видим учебное оборудование, сделанное на новом техническом уровне.

Специальный тренажер позволяет создать особо сложную учебную обстановку. Это даст возможность сэкономить ресурсы техники и не тратить лишний раз боеприпасы на учебные пуски, добавил эксперт.

— На тренажерах ПВО решаются математические задачи, и все выглядит как бой на экране. Создается сложная ситуация, например, помеховая, когда машина играет против человека, а он должен выполнить учебно-боевую задачу, — пояснил Владислав Шурыгин.

«Панцирь» и компания

Комплекс «Панцирь-С» изначально создавался с возможностью совместной работы с другими средствами ПВО и может легко интегрироваться с ними при необходимости.

В апреле нынешнего года в Центральном военном округе впервые отработали построение глубоко эшелонированной обороны против крылатых ракет и беспилотников. «Панцири» действовали совместно с самыми разными типами зенитных систем и комплексов, включая «Тор-М1», «Бук-М2», С-300, С-400 и другие.

Все разнообразные силы ПВО были переданы под управление единой АСУ. Она в реальном времени опознавала цели и распределяла задачи по их уничтожению между различными комплексами

Большинство «Панцирей» сейчас находятся в батареях, которые придаются дивизионам С-400. Они нужны для отражения ударов высокоточным оружием. В таком режиме они работают совместно с пунктами управления «Триумф».

Началось также формирование мобильных полков резерва ПВО, полностью укомплектованных «Панцирями». Они могут оперативно выдвигаться для прикрытия важных объектов военной и гражданской инфраструктуры. Предусмотрено действие полка не только единым кулаком, но и рассредоточение его батарей по большой территории, с поддержанием связи между ними и со штабом дистанционно.

Тренировка за монитором

Для большинства состоящих на вооружении зенитных ракетных комплексов и систем имеются и разработанные для них тренажёры. Но в зависимости от эпохи создания они сильно отличаются по своим возможностям.

«Панцирь-С» был принят на вооружение в 2012 году, и его линейка компьютеризированных тренажёров относится к числу наиболее современных. Разработанный концерном «Высокоточные системы» комплекс в стационарном варианте позволяет одновременно готовить все шесть экипажей боевых машин зенитной батареи.

В его состав входят шесть рабочих модулей. Каждый из них оборудован местами для командира боевой машины и оператора вооружения. На их мониторы выводится такая же информация, которую они видят сидя в настоящем ЗРПК. Отдельное место предусмотрено для инструктора и его помощника.

Производителем заявляется реалистичная имитация полёта ракет и выстрелов скорострельных зенитных пушек. Для отображения картинки и звука в тренажёре есть видеопроектор, а также аудиогарнитуры на каждом рабочем месте.

Аналогичный по функциям мобильный вариант монтируется на грузовом автомобиле. Его можно задействовать для подготовки одного расчёта в местах его дислокации или же на полигонах.

Модернизированный «Панцирь-СМ» разрабатывается уже пять лет. По сравнению с состоящим сейчас на вооружении образцом ЗРПК у него с 40 до 70 км увеличена максимальная дальность обнаружения воздушных целей. Скоростные гиперзвуковые ракеты теперь могут поражать объекты не на 20, а на 40 км. В боекомплекте появится также удешевлённый малогабаритный боеприпас для уничтожения лёгких беспилотников и неуправляемых ракет. Обновлённый комплекс выполнен на шасси КамАЗ «Торнадо». Кроме лучшей устойчивости и маневренности, машина получит более серьёзное бронирование.

window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 251899, containerId: 'adfox_159291930626959785_1042153', params: { pp: 'g', ps: 'cjyy', p2: 'gqqu' } }); (function ($) { /** * Реклама после второго партнёра */ $(document).ready(function () { if (typeof window.iz !== 'undefined' && typeof window.iz.nid !== 'undefined' && window.iz.nid !== 1042153) { window.codePartContainerId = 'adfox_1486552747602146_1042153'; if (jQuery('.page-content.inside_page[data-id-article="1042153"] #' + window.codePartContainerId).length === 0) { let partnerElement = jQuery('.page-content.inside_page[data-id-article="1042153"] .epilog_page'); if (typeof partnerElement !== 'undefined' && partnerElement.length > 0) { partnerElement.after('

'); let makeCustomIdUser = function () { var text = ""; if (!localStorage.getItem('custom_id_user')) { var possible = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789"; for (var i = 0; i < 47; i++) { text += possible.charAt(Math.floor(Math.random() * possible.length)); } text = encodeURIComponent(text); localStorage.setItem('custom_id_user', text); } else { text = localStorage.getItem('custom_id_user'); } return text; } window.Ya.headerBidding.pushAdUnits([ { "code": window.codePartContainerId, "bids": [ { "bidder": "criteo", "params": { "placementId": "1363105" } }, { "bidder": "adriver", "params": { "placementId": "30:izv_970x250_mid" } }, { "bidder": "myTarget", "params": { "placementId": "336260" } }, { "bidder": "adfox_adsmart", "params": { "pp": "h", "ps": "clbe", "p2": "ul", "puid20": "" } }, { "bidder": "betweenDigital", "params": { "placementId": "2755790" } } ], "sizes": [ [ 970, 250 ], [ 728, 250 ], [ 728, 90 ], [ 990, 90 ], [ 990, 250 ] ] } ]); window.Ya.adfoxCode.createScroll({ ownerId: 264443, containerId: window.codePartContainerId, params: { extid_tag: 'izvestia', p1: 'bzorp', p2: 'fulf', puid8: puid8, puid12: '186114', puid21: '2', puid26: (typeof window.iz.rubric !== 'undefined' && (window.iz.rubric === 14 || window.iz.rubric === '14')) ? '1' : '0', extid: makeCustomIdUser(), } }, ['desktop', 'tablet', 'phone'], { tabletWidth: 830, phoneWidth: 480, isAutoReloads: false }); console.log('ad between partner: create ' + window.codePartContainerId); } } } }); })(jQuery);