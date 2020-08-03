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Интерфакс-АВН

Российские военные получат на вооружение арктический "КамАЗ"

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ЗРК «Тор-М2КМ»
ЗРК «Тор-М2КМ» на шасси КАМАЗ.
Источник изображения: Илья Крамник / «Лента.ру»

Москва. 31 июля. ИНТЕРФАКС - Российские военные планируют принять на вооружение автомобили "КамАЗ" в арктическом варианте, сообщил замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков.

"В настоящее время прорабатывается вопрос принятия на вооружение автомобилей марки КамАЗ "арктического исполнения", - заявил Булгаков в интервью газете Минобороны РФ "Красная Звезда".

"Последние несколько лет руководством страны большое внимание уделяется вопросам военного присутствия в Арктике. Мы понимаем, что для обеспечения войск, дислоцированных в условиях особо низких температур, требуются и соответствующие образцы ВВТ (вооружения и военной техники), в том числе и техника МТО (материально-технического обеспечения)", - сказал замминистра обороны РФ.

По его словам, в связи с этим военные уже получили двухзвенные вездеходы на гусеничном ходу для перевозки грузов и монтажа различного вооружения.

"Также на его базе разработано семейство арктических технических средств служб тыла из четырёх образцов: хлебопекарня арктическая ХПА-500/30ПМ, цистерна арктическая ЦВА-10/30ПМ, кухня арктическая КА-250/30ПМ, гусеничный топливомаслозаправщик ГТМЗ-14/30ПМ", - добавил Булгаков.

Как сообщал "Интерфакс", ранее для Минобороны РФ были разработаны арктические варианты комплексов ПВО ближнего действия "Тор-М2ДТ" и "Панцирь-С".

Россия за последние годы значительно усилила военную группировку в арктической зоне. В частности, Минобороны РФ информировало, что за последние несколько лет в Арктике реконструировано почти два десятка аэродромов. Помимо комплексов "Тор" и "Панцирь" в Арктике развернуты береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион". В 2019 году на архипелаге Новая Земля на боевое дежурство заступили системы ПВО дальнего действия С-400 (разработки и производства АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей"). Также на С-400 перевооружили зенитный ракетный полк Северного флота на острове Южный.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Tор-М2
Бал РК
Бастион
С-400 Триумф
Компании
Алмаз-Антей
КАМАЗ
Минoбороны РФ
Персоны
Булгаков Дмитрий
Проекты
Арктика
СФ
Тор ЗРК
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