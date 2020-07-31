Самый необычный вариант Т-84 "Оплот": 55-тонная "Меркава" по-украински

Источник изображения: Фото: btvt.info

Продолжение одного из последних советских танков - Т-80УД, известном как Т-84 "Оплот", могло трансформироваться в подобие израильской "Меркавы". Такие работы в Харькове велись в последнем десятилетии прошлого века. Тяжелая БМП именовалась "Объект 488".

Основное отличие от базового танка заключалось в переднем расположении 1200-сильного двигателя 6ТД-2. Башня была вооружена 125-мм пушкой со спаренным и зенитным пулеметами. Экипаж - 3 человека. Десант состоял из 6 мотострелков. В корме имелась аппарель и дополнительный люк в крыше.

Правда, как считают российские военные эксперты, некоторый задел по этой теме был сделан в последние годы существования Советского Союза, в частности в Ленинграде. И на Украине о таких работах знали.

Источник изображения: Фото: btvt.info

Если говорить об уровне 90-х годов, то этот вариант харьковского танка превзошел бы имевшиеся в те годы на вооружении Армии обороны Израиля "Меркава -3" по огневой мощи, подвижности и броневой защите. Правда машина из Земли Обетованной существенно опережала по уровню развития системы управления огнем.

Эту разработку, как и многое разработанное во времена современной Украины, ждала печальная участь из-за различных причин, прежде всего финансовых, она не продвинулась дальше макета.