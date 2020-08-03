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Независимое военное обозрение

Звездные войны и СНВ

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Графика pixabay.com
Графика pixabay.com.

РФ и США провели первые переговоры по контролю над вооружениями

Представители российского Минобороны и внешнеполитического ведомства встретились в Вене со специалистами Пентагона, американского Министерства по энергетике, Госдепа США и Совета нацбезопасности. По заявлению американской стороны, обсуждались «вопросы ядерной доктрины и боеголовок, а также прозрачности и верификации в рамках инициативы США по трехстороннему контролю над вооружениями».

В течение четырех дней с 27 по 30 июля тремя рабочими группами были предприняты попытки урегулировать разногласия, возникшие в последние годы в области контроля над вооружениями. Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сказал, что не помнит ни одного случая за последние десять лет, когда российско-американские консультации были столь продолжительными, содержательно насыщенными и предметными.

Договоренность о создании первой группы по космосу была достигнута в январе текущего года с помощником госсекретаря США по международной безопасности Кристофером Фордом. Еще две группы – по военным доктринам и потенциалам, а также по мерам транспарентности и верификации были созданы после июньских переговоров с Маршаллом Биллингсли.

Милитаризация космоса связана с появлением в околоземном пространстве вооружений. Кристофер Форд сообщил о намерениях создать особый канал связи для пресечения инцидентов в космосе и предотвращения их эскалации. Вашингтон беспокоят «продолжающиеся усилия России, а также Китая по выводу оружия в космическое пространство». Управление по связям с общественностью Космического командования США сообщило, что военно-воздушная база Петерсон, штат Колорадо, располагает доказательствами того, что Россия провела неразрушающие испытания противоспутникового оружия. 15 июля Москва вывела на орбиту новый объект 2543, который внесен в спутниковый каталог Космического командования США как № 45915.

Департамент информации и массовых коммуникаций российского военного ведомства в середине июля сообщал, что Минобороны протестировало новейший малый спутник-инспектор, с помощью которого с близкого расстояния обследовали другой отечественный аппарат. Госдепартамент США считает, что эти аппараты являются оружием и подтверждают продолжающиеся усилия России по разработке и испытанию систем космического базирования, которые ставят под угрозу активы США и союзников, размещенные в космосе.

Вторая межведомственная группа сфокусировалась «на доктринальной тематике, на концепциях применения ядерного оружия». Американские представители считают устаревшей практику разделения ядерных вооружений на стратегические и тактические, предусматривая включение обеих категорий в договоренности с Москвой.

Третья группа во время проведения консультаций по нераспространению вооружения говорила о необходимости открытости в ядерных вооружениях и возможной проверке предоставляемой информации, то есть занималась вопросами транспарентности и верификации. Американская сторона считает, что верификация должна обсуждаться, даже если не будут достигнуты новые договоренности в ракетно-ядерной сфере. Важнейшим вопросом, который затрагивали венские консультации, стало продление СНВ-3, но решения в Америке по нему пока нет.

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Китай
Россия
США
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СНВ-3
Ядерный щит
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