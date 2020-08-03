Белый дом беспокоит рост военной силы Кремля

Памятка по состоянию Российской армии утекла в интернет

Исследовательская группа Конгресса США (CRS) опубликовала пару информационных записок о Вооруженных силах нашей страны за подписью Эндрю Боуэна – аналитика по России и Европе. Документ IF11589 от 30 июня посвящен общему состоянию, а IF11603 от 20 июля – военному строительству и реформам. Подобные записки составляются в помощь конгрессменам при формулировании политики США. Содержательный текст документов сформатирован так, чтобы в режиме двухсторонней печати уместиться на одном листе формата А4. По замыслу авторов, это позволяет, не вдаваясь в детали, обеспечить американских законодателей правильной информацией о состоянии армии главного геополитического противника Америки.

Записки Боуэна разительно отличаются от множества прочих бумаг, распространяемых на Капитолийском холме и посвященных «главным противникам Америки» – Китаю, России и Ирану. Здесь читатель не найдет пустых обвинений во всех мыслимых грехах, равно как и снискавшее бешеную популярность словосочетание highly likely. И это настраивает на некий конструктивизм и трезвость оценок.

Численность

Проведенное автором исследование вскрывает сильные и слабые стороны Российской армии.

Боуэн отмечает: начиная с пятидневной войны за Южную Осетию летом 2008 года высшее политическое руководство России стало чаще прибегать к использованию вооруженных сил за пределами страны.

Численность личного состава оценивается примерно в 1 млн человек, в том числе: сухопутные войска – 280 тыс., ВКС – 165 тыс., ВМФ – от 150 до 160 тыс., РВСН – 50 тыс., ВДВ – 45 тыс., спецназ – от 17 до 20 тыс. военнослужащих (данные со ссылкой на IISS Military Balance, 2020).

Отмечаются успехи в переходе от призывной к профессиональной армии и вместе с тем – трудности с привлечением и удержанием специалистов высокого уровня, без которых трудно обеспечить качественное обслуживание современного вооружения и военной техники, не говоря уже о его боевом применении.

Финансирование

Расходы на оборону США и России составляют порядка 4% валового национального продукта. Однако из-за разницы размеров национальных экономик абсолютные цифры разительно отличаются: бюджет Пентагона превышает 700 млрд долл., а наш составляет в эквиваленте 60–65 млрд. Правда, сравнительно низкие закупочные цены в России позволяют купить больше товарной продукции в расчете на каждый потраченный доллар.

Реализация Государственной программы вооружений на период 2018–2027 годов (ГПВ-2027) потребует 330 млрд в долларовом эквиваленте. Правительству будет трудно изыскать такую сумму, принимая во внимание негативные экономические прогнозы и падение цен на энергоносители, являющиеся основным источником наполнения российской казны.

Ожидается сокращение оборонных расходов в десятилетней перспективе на 1%. Словом, возможности Кремля по финансированию оборонно-промышленного комплекса уменьшаются.

«Экономическое давление может принизить уровень амбиций по ГПВ-2027, – пишет Боуэн. – Возможности оборонной промышленности России по выпуску новых вооружений ограничены, а финансовые трудности, как ожидается, будут подталкивать к закупкам того, что дешевле и надежнее». Выходит, больше внимания будет уделяться модернизированным вариантам серийных систем.

Приоритеты

Главный приоритет ГПВ-2027 – закупки высокоточного ракетного оружия, включая комплексы «Калибр», «Искандер-М», «Кинжал», «Циркон», «Авангард» и др., в создание которых вложены большие инвестиции. «Высокие материальные затраты и технические риски заставляют задуматься, сможет ли Россия перейти к полномасштабному выпуску и внедрению подобных вооружений», – рассуждает Боуэн.

По видам вооруженных сил отмечается увеличение выделяемых ГПВ-2027 средств на оснащение сухопутных войск и военной «элиты» – спецназа, морской пехоты и воздушно-десантных войск. Основное внимание уделяется повышению их мобильности и управляемости, а также, согласно урокам вооруженных конфликтов в Сирии и Украине, совершенствованию разведки и тяжелой артиллерии. Продолжатся работы по модернизации «танков советской эпохи» (видимо, речь идет о Т-72Б3 и Т-80БВМ). Они демонстрируют высокую надежность и низкие затраты в эксплуатации по сравнению с новыми разработками.

Состав ВДВ и морской пехоты пополнится собственной авиацией и танковыми батальонами, что повысит возможности сил быстрого реагирования по самостоятельному ведению операций. Это важно в случае локальных конфликтов. Для большей приспособленности к ним сухопутные войска с недоукомплектованных дивизий частично перешли на полностью сформированные бригады, пишет Боуэн. Сегодня в составе сухопутных войск есть как построенные из полков дивизии (что лучше для условий полномасштабной войны), так и «модульные» бригады (предпочтительнее для локальных конфликтов).

Высокую оценку заслужила «интегрированная система ПВО», ей дается эпитет «грозная». Она насыщена передовыми системами С-400 и «Панцирь-С1», с недавнего времени пополняется С-350 и «Панцирь-СМ», а в перспективе еще больше укрепится с принятием на вооружение С-500. Записка содержит замечание: «Однако некоторые эксперты считают ее декларируемые возможности преувеличенными».

Авиапарк

Основу российского авиапарка составляют авиационные комплексы, разработанные еще в советские времена, но модернизированные с внедрением новейших технологий, расширением функционала и арсенала. За прошедшее десятилетие ВКС значительно обновили арсенал высокоточных средств поражения, а экипажи увеличили налет часов и время тренировки на тренажерах. Вместе с тем отмечаются задержки с реализацией программы ПАКФА и общее отставание от США в области управляемого оружия.

При размещении заказов на новые истребители и бомбардировщики внимание постепенно смещается на пятое поколение, но темпы выпуска будут определяться доступным финансированием. Отмечается, что отдельные решения на закупку новой авиатехники для ВКС (видимо, речь идет о Су-57 и Ми-28НМ) принимались с расчетом расширения экспортной перспективы и поддержания конкурентоспособности отечественного авиапрома на глобальном рынке вооружений.

Низкую оценку американцы ставят качеству и количеству наших военно-транспортных самолетов, разведчиков и воздушных заправщиков. Среди причин называются трудности с реализацией программ АК «Ильюшин». «Состав парка военно-транспортной авиации в части самолетов большой дальности и грузоподъемности продолжает оставаться ограниченным, снижая мобильность ВДВ и армейских частей быстрого развертывания». Дело усугубляется и низкими амфибийными возможностями – масштабы морских десантных операций лимитированы малым числом десантных судов в составе Военно-морского флота.

Обделили моряков

В целом, по мнению американцев, ГПВ-2027 менее амбициозна, чем предыдущая ГПВ-2020. Больше всех в ней обделены моряки. «Из-за сокращения финансирования судостроительных программ в ГПВ-2027 ВМФ России вынужден наряду со строительством кораблей по новым проектам модернизировать старые советского периода, включая подлодки, с целью увеличения сроков их эксплуатации».

Ради поддержания численности и силы огня приоритет отдается кораблям малого водоизмещения с универсальными пусковыми установками, модульными по конструкции и многофункциональными в плане применения.

«Большинство кораблей большого водоизмещения – старше 30 лет, они сохраняются в строю благодаря различным усовершенствованиям и путем восстановительного ремонта с продлением сроков службы. Между тем судостроительная промышленность испытывает сложности с выпуском новых кораблей водоизмещением свыше 7 тыс. т», – говорится в записке.

Отсюда вывод: «Проекты кораблей большого водоизмещения поставлены на паузу, а флот концентрирует внимание на новых классах фрегатов и мореходных корветов».

Владимир Александрович Карнозов – военный аналитик.

Владимир Карнозов