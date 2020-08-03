Синий знак небесной гвардии

Как берет стал символом стойкости и мужества

Всего в армиях мира насчитывается пять–семь цветов беретов, но есть и особенности Зеленый цвет Один из самых популярных. Носят рейнджеры и коммандос, части спецназа. Береты разных оттенков зеленого носятся подразделениями Иностранного легиона Франции. Салатовый носят части артиллерийского обеспечения армии ЮАР. Фиолетовый цвет Береты военных капелланов; береты пехотной бригады «Гивати» Армии обороны Израиля Желтый цвет Крайне редкий вариант. Берет лимонного цвета носился отдельными группами в колониальной армии Португалии до 1975 года.

«Расплескалась синева, расплескалась, расплескалась по глазам, по беретам…» Берет, пусть даже не небесно-голубого цвета, – словно знак отличия: в разных армиях мира он указывает на принадлежность к элитным войскам. Небольшой головной убор из мягкой шерсти без козырька, который легко свернуть и сжать в ладони. Но его целуют на принятии присяги, про него пишут книги и передают в военных династиях по наследству. Берет – простой символ, но он обладает высоким статусом и репутацией.

От кельтов до верного Monty

Хотя beret – французское слово, моду на них ввели вовсе не французы. Первыми их носили кельты, а затем позаимствовали шотландцы, которые шили их из клетчатой шерсти в цветах своих кланов и бились в них с британцами.

Действительно, берет – идеальный головной убор для горнострелковых войск: недорог в производстве, греет голову при изменчивой непогоде, прост в уходе и красиво выглядит на парадах. Так берет стал частью формы французских Альпийских стрелков в 1880-е годы.

Удобство берета оценили в Королевском танковом полку – старейшем воинском формировании в мире. Жесткую фуражку водителям бронированных машин приходилось носить козырьком назад. А вот берет горных стрелков, которые участвовали с ними в совместных учениях, оказался очень практичен: его легко свернуть, засунуть в карман или под эполет, на черном берете не видно сажу и масляные разводы. А еще в нем удобно спать, можно носить с наушниками и использовать как подшлемник.

Поэтому британские танкисты и некоторые технические подразделения приняли этот головной убор еще в 1918 году, когда вопрос об изменениях формы рассматривался на самом высоком уровне – королевском. После Второй мировой войны, когда в армии вводился синий берет, Королевский танковый полк добился исключительного права на ношение черного берета. Кроме них, такое право получили только Вестминстерские драгуны. В результате черный берет стал символом танковых войск во всем мире.

Самым известным владельцем черного берета можно назвать фельдмаршала Монтгомери. Именно эту модель берета с кожаным кантом прозвали в его честь Monty. Как символ победы в послевоенное время, тысячи Monty перекочевали на головы гражданских на улицах Лондона.

Во время Второй мировой войны удобство беретов оценили американские и британские диверсанты. Так САС – Специальная авиационная служба, подразделение спецназначения – получила берет бежевого (песочного) цвета – под цвет пустыни, где САС проводил много операций против Африканского корпуса Эрвина Роммеля.

Британские парашютисты выбрали берет малинового (бордового) цвета, согласно легенде, этот цвет выбрала писательница Дафна дю Морье, жена генерала Фредерика Брауна – одного из героев Второй мировой. Она предложила использовать цвет его скаковой амуниции. Впрочем, в одном из ее писем, хранящихся в Британском военно-воздушном штурмовом архиве, она утверждает, что все это не больше чем болтовня и легенда. Тем не менее бордовый берет был принят британскими парашютистами в июле 1942 года. Первоначально он был украшен знаком армейского авиационного корпуса, а затем знак был заменен эмблемой полка парашютистов. И хотя цвет берета – темно-бордовый (maroon), его называют красным. За это военных парашютистов прозвали «вишенками». Американские армейские парашютисты получили красные береты от своих британских коллег в знак уважения, и он тоже стал для них одновременно статусом и маркером.

Пожалуй, самый известный владелец красного берета – президент Венесуэлы Уго Чавес. Он служил в воздушно-десантных войсках, и красный берет венесуэльского десантника впоследствии стал узнаваемой частью образа команданте.

В личном цвете

Однако у «советских собственная гордость»: символом ВДВ стал синий берет. Как так получилось? В Вооруженных силах СССР береты появились позже, чем в армиях других стран. Согласно одним источникам, введение беретов, в частности для ВДВ, было своеобразным ответом на появление в армии потенциального противника – сил специальных операций в зеленых беретах.

Впервые береты в ВС СССР надели морпехи. Приказом МО СССР № 248 от 5 ноября 1963 года вводилась новая полевая форма одежды для военнослужащих морской пехоты, включающая берет черного цвета. Офицеры носили шерстяной, а ворсованный хлопчатобумажный предназначался для сержантов и матросов-срочников. У берета с левой стороны крепился красный флажок с золотым якорем, спереди – офицерская эмблема ВМФ или красная звездочка (для рядового и сержантского состава). Потом флажок переместился на правую сторону берета, так как Мавзолей находился справа от марширующих «коробок». Затем звезда получила дополнение в виде венка из лавровых листьев. Впервые в новой полевой форме морские пехотинцы появились на ноябрьском параде на Красной площади 1968 года.

Первоначально предполагалось, что небесная гвардия – ВДВ получит малиновые береты. Так и получилось: его создал художник Александр Жук, историк стрелкового оружия и автор иллюстраций к «Советской военной энциклопедии». 30 июня 1967 года командующий ВДВ генерал-полковник Василий Маргелов утвердил его рисунки новой формы одежды для десантников. Маргелов на эскизе с малиновым беретом поставил свою резолюцию «Оставить для парадов в Москве».

Выглядел берет так: с его правой стороны крепился голубой флажок с эмблемой ВДВ, а спереди – звезда в венке из колосьев (у солдат и сержантов). У офицеров на берете носилась кокарда с эмблемой образца 1955 года и летная эмблема (звезда с крыльями).

Малиновые береты поступили в войска в августе-сентябре 1967 года. Колонны десантников на параде в честь 50-летия Октябрьской революции маршировали именно в малиновых беретах. Однако уже в начале 1968 года малиновые береты были заменены на голубые, так как голубой цвет, символизирующий небо, больше подходит небесной гвардии. И к тому же армейскому начальству скорее всего не хотелось следовать правилам и традициям супостатов.

Приказ МО СССР № 191 от 26 июля 1969 года ввел очередные правила ношения военной формы одежды и официально утвердил берет голубого цвета в качестве головного убора для соединений ВДВ. Носить флажок на нем тоже придумал Маргелов.

Берет стал стремительно завоевывать свое место в других родах войск. В 1972 году приказом МО СССР № 92 было установлено спецобмундирование для танкистов, при котором полагался берет черного цвета.

В мае 1989 года руководством МВД было принято решение о введении берета крапового (темно-малинового) цвета в качестве особого отличия военнослужащих подразделений спецназа. Просто так получить его нельзя. В отличие от морских пехотинцев и десантников берет крапового цвета является знаком отличия и квалификации и вручается только после прохождения курса спецподготовки и сдачи экзаменов (до этого молодые солдаты носят берет защитного цвета с полевой звездой малого размера).

Береты надели и погранцы. В апреле 1991 года для личного состава Витебской воздушно-десантной дивизии ПВ КГБ были введены зеленые береты. Ничего не изменилось в наши дни: береты остались за теми же частями и родами войск, что и раньше.

Десантники носят берет и тельняшку голубого цвета, морпехи – черного. Голубые береты носят российские военнослужащие воздушно-десантных войск и спецназа ГРУ. Военная полиция (ВП) проводила контртеррористические операции в Сирии в красных беретах. В конце 1990-х – начале 2000-х появился новый берет – МЧС России получило право носить оранжевый берет и тельняшку. Впрочем, цвет не так важен. Просто надо быть стойким и крепким, чтобы быть достойным своего берета.

Дембель с заломом

Какой же дембель без «отбитого» берета?! Десантник, получая берет в виде бесформенного блина, заламывает его под себя. Залом берета – дело серьезное и не на пять минут. Настоящий десантник может с лету назвать до семи способов залихватского залома берета.

• Влажный берет распаривается утюгом, а затем отбивается молотком по кромке, превращая ее в подобие брючной стрелки. Иногда используются картонные вкладки.

• Распаренный берет надевается на голову, после чего обильно покрывается пеной для бритья. Левая сторона разглаживается назад, макушка разглаживается в правую сторону. Есть рекомендации с использованием раствора сахара и даже воска. Заламывание берета может занять несколько часов.

Жанна Локоткова

Жанна Анатольевна Локоткова – журналист.