Пентагон определил главные угрозы безопасности США

Марк Эспер отчитался о выполнении Стратегии национальной обороны

За неделю до истечения года пребывания во главе Пентагона министр обороны Марк Эспер отправил подчиненным отчет о проделанной им работе по внедрению основных положений Стратегии национальной обороны (СНО), два с половиной года назад утвержденной президентом США Дональдом Трампом.

ИСТОРИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ УСТАНОВОК

19 января 2018 года Белый дом опубликовал краткий несекретный обзор новой СНО США. В ее закрытой части содержатся внесенные Пентагоном коррективы положений предыдущей версии главного концептуального документа МО. Кроме того, на ее основе были разработаны и утверждены закрытые директивы, ставшие руководящей базой для применения Соединенными Штатами вооруженных сил.

Главной задачей ВС США, как указано в СНО, является поддержание боеготовности подразделений специальных и объединенных командований на уровне, позволяющем сдерживать вероятного противника, предотвращать развязывание боевых действий и обеспечивать «безопасность нации».

Если мероприятия по сдерживанию окажутся недостаточно эффективными, указывается в документе, то руководство Пентагона сделает все возможное, чтобы нанести поражение противостоящей стороне.

Руководители МО объявили о выходе Соединенных Штатов из «периода стратегической атрофии», имея в виду неэффективную реализацию предыдущими президентами концепций обеспечения национальной обороны, которые, по убеждению современных политиков, законодателей и экспертов, нанесли серьезный ущерб военному превосходству США над другими странами.

Отредактированные стратегические установки, утверждают лидеры Пентагона, позволят президенту и дипломатическому корпусу разговаривать со странами остального мира, прежде всего со своими главными антагонистами – Китаем, Россией, Северной Кореей и Ираном – на языке силы.

Вашингтон обвиняет Пекин, Москву, Тегеран и Пхеньян во всех своих неудачах на мировой арене. Многие политики и официальные лица США утверждают, что до прихода в Белый дом нынешней администрации мир был погружен в «глобальный беспорядок», создававший угрозы международной безопасности, а Америка была втянута в «самый продолжительный и непрерывный период вооруженных конфликтов в истории». В итоге, указывается в СНО, глобальное влияние США значительно снизилось, сплоченность в рядах американских союзников и партнеров стала размываться, доступ Америки на международные рынки начал сокращаться, а также в определенной мере снизился уровень благосостояния граждан страны. Для решения всех этих проблем и возвращения США к прежнему состоянию Пентагон предложил существенно повысить оборонный бюджет.

В новой СНО главным вызовом процветанию и обеспечению национальной безопасности США названо «возрождение долгосрочной стратегической конкуренции» со стороны России и Китая, которые вашингтонскими стратегами именуются «ревизионистскими державами» и «оппортунистами». По убеждению американских лидеров, «ревизионизм» Москвы и Пекина заключается в том, что, отвергая глобальную гегемонию США, они хотят «сформировать мир, соответствующий их авторитарной модели». При этом авторы стратегии в противовес термину «война» оперируют понятием «конкуренция».

Что касается угроз, исходящих от Кремля, в СНО указывается, что Россия стремится к возвращению власти над республиками бывшего СССР, пытается разрушить НАТО, понизить уровень безопасности европейских стран, подорвать экономическую структуру ЕС и изменить ситуацию на Большом Ближнем Востоке в свою пользу. Кроме того, Москва обвиняется в попытках подорвать изнутри действующий «международный, основанный на правилах порядок» и в несоблюдении при проведении своей внешней политики положений, сформулированных в различных «дорожных картах» международного и местного значения. Все это обозначается как вызов «военному достоинству» Америки. Стратеги Пентагона утверждают, что до настоящего времени ситуация на мировой арене была совершенно иной. «Мы могли развернуть наши силы, когда хотели, собрать их там, где мы хотели, и действовать так, как мы хотели», – говорится в СНО.

Военные теоретики МО объявили и о том, что на современном этапе США в определенной мере утратили свое безусловное глобальное лидерство. Они также подчеркнули и тот факт, что в противостоянии конкурентов сегодня оспаривается каждая сфера военной деятельности, включая «воздух, землю, море, космос и киберпространство».

Нельзя не отметить, что опубликованный текст СНО в большей мере напоминает не изложение оборонной стратегии, а попытку превратить лозунг президента Трампа «Америка прежде всего» во внешнеполитическую доктрину и проводить более агрессивную политику во всех сферах государственной деятельности. Однако, как отмечают некоторые международные и отечественные эксперты, если администрация США будет и дальше демонстрировать свое упорство в международных делах, то она обречена на очередные дипломатические поражения, как это было в некоторых ситуациях до настоящего времени.

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА ВОЕННОГО МИНИСТРА

В начале своего послания войскам Эспер отметил, что в настоящее время мир находится в состоянии конкуренции великих держав и что Китай и Россия – главные соперники Америки. Поэтому США для достижения успеха на мировой арене в сложившихся условиях необходимо сосредоточить свои усилия на трех направлениях. Во-первых, должна быть повышена боеготовность ВС, во-вторых, необходимо укрепить союзнические и партнерские отношения с различными странами, в-третьих, провести реформы в МО для повышения эффективности его функционирования и качества отчетности в различных сферах деятельности. Кроме того, военный министр объявил, что приоритетным направлением его деятельности является охрана здоровья и повышение благосостояния военнослужащих и членов их семей.

По словам главы Пентагона, после занятия своего кресла он инициировал разработку подробных планов реализации направлений СНО. Эспер отметил, что под его руководством было разработано 10 главных задач по военному строительству, включающих определенные подзадачи, которые должны быть решены до конца текущего года. Основное внимание было сосредоточено на следующих направлениях:

- обзор, обновление и утверждение планов противодействия Китаю и России;

- внедрение Сил немедленного реагирования, Сил реагирования в чрезвычайных ситуациях, а также концепции динамичного применения ВС, предусматривающей срочную перегруппировку подразделений войск для решения внезапно возникающих и приоритетных задач;

- передислокация, переориентирование и перенацеливание сил и средств в соответствии с положениями СНО;

- обеспечение более высокого уровня стабильности боевой готовности;

- разработка скоординированных подходов к укреплению сил НАТО и формирование отношений с партнерами;

- развитие отношений МО со СМИ и общественными структурами;

- акцентирование внимания МО на КНР;

- увеличение инвестиций в развитие технологий;

- разработка планов проведения объединенных военных игр, учений и подготовки личного состава в условиях, приближенных к реальным;

- формирование концепции ведения современных боевых действий и корректировка доктрины.

В свете действующей конкуренции великих держав, заявил Эспер, одной из основных и приоритетных задач МО, определяющей значительную часть усилий его специалистов, является КНР. Пекин он назвал той «главной линзой», через которую происходит фокусирование всех действий Пентагона по решению текущих проблем в соответствии с положениями СНО при одновременной готовности к конфликтам высокой интенсивности в ближайшей и отдаленной перспективе.

Будущие лидеры США должны осознавать установки руководства Китая на будущую войну, знать организацию и состояние Народно-освободительной армии Китая (НОАК), уровень развития ее вооружений и планируемые способы ведения боевых действий.

Министр подчеркнул, что отдал специальный приказ военным учебным заведениям 50% своих программ переориентировать на подготовку специалистов по КНР и обязал военные структуры и руководство специальных и объединенных командований и видов ВС обратить особое внимание на рост китайской угрозы и сделать упор учебных центров, программ и подготовки личного состава на работу в этом направлении.

В то же время он отметил, что службам формулирования требований МО, системам закупок вооружений, а также подразделениям продаж Вооружений ВВСТ необходимо сделать все возможное для развития военно-промышленного комплекса США и обеспечения успешной конкуренции с Пекином и Москвой.

Эспер также сообщил своим подчиненным, что в бюджетной заявке МО на будущий финансовый год предусмотрено финансирование в беспрецедентных объемах 11 инициатив по модернизации и развитию вооружений в таких областях, как гиперзвук, ИИ, квантовые технологии, биотехнологии, направленная энергия и микроэлектроника пятого поколение мобильной связи 5G.

Планами ускоренного развития гиперзвуковых вооружений предусмотрена их поставка в войска в 2023 году. МО расширило план испытаний гиперзвуковых ракет. В ближайшие пять лет предполагается провести 40 полетов испытательных образцов этого оружия. Последние испытания унифицированного планирующего боевого блока продемонстрировали его возможности по уничтожению заданных целей при преодолении менее чем за 20 минут расстояния более 29 тыс. км со скоростью, в 17 раз превышающей скорость звука.

В истекший период, по словам министра, Объединенным центром ИИ была проделана большая работа по обеспечению потребностей войск в соответствующем оборудовании. Кроме того, впервые в истории были разработаны этические принципы развития систем ИИ, в соответствии с которыми США объявили себя глобальным лидером в этой области, ответственным за разработку и использование Пентагоном систем этого назначения.

Развитие систем 5G обеспечивает ускорение получения доступа структур МО к коммерческой и специальной микроэлектронике, а их приспособление для использования при решении задач ВС осуществляется одновременно с принятием мер по предотвращению применения этого оборудования против американских войск. Частью усилий Пентагона в этом направлении стало проведение совместно с промышленностью крупномасштабных экспериментов по испытаниям и оценкам аппаратуры связи 5G на 12 военных базах.

В этом году Кибернетическое командование МО продолжило осуществлять реализацию положений принятой в конце 2018 года стратегии в области кибербезопасности, в которой сделан акцент на наращивание возможностей США по быстрому ответу на широкий спектр кибернетических угроз и по сопровождению военных кампаний. В основе стратегии три задачи: «активная оборона», «ежедневное соперничество» в киберсреде и «подготовка к войне». В рамках «активной обороны» кибервойска получили возможность проведения превентивных операций по «подрыву и прекращению вредоносной кибердеятельности в пределах ее источника, включая виды деятельности, не достигающие уровня вооруженного конфликта». При этом такие операции могут проводиться на территории дружественных стран, если, к примеру, неприятель использует расположенные там серверы.

В этом году МО продолжало совершенствовать свою ядерную триаду и систему управления и связи этим видом ВС. Были достигнуты большие успехи в области развития сил и средств сдерживания вероятного противника. На вооружение были поставлены новые маломощные боеголовки W76–2 для запуска с подводных лодок. Кроме того, в течение менее 12 месяцев прошли испытания экспериментальных образцов ракет среднего радиуса действия, оснащенных обычными боезарядами. Помимо этого ведется разработка ракет-перехватчиков и распределенных систем ПРО для обеспечения защиты континентальной части США.

В рамках модернизации ВС МО также провело тщательный анализ развития ВМС и составило план строительства кораблей в обеспечение потребностей флота в перспективе, который будет включать по меньшей мере 355 кораблей, значительное количество кораблей малых классов, подводных лодок и автономных плавательных аппаратов, что обеспечит постоянное превосходство США на морских акваториях.

В своем обращении к подчиненным Эспер затронул целый ряд вопросов замены устаревшей техники, развития военной промышленности, повышения оборонных ассигнований, совершенствования административных структур, направлений развития специальных и объединенных командований, повышения уровня жизни военнослужащих и членов их семей, а также сказал о борьбе с пандемией.

В заключение отчета министр напомнил об ответственности США за происходящие в мире события, включая борьбу с радикальным экстремизмом, противодействие странам-изгоям и воспрещение распространения ядерного, химического и биологического оружия.

«Работа, которую мы делаем сегодня, позволит нам поддерживать и повышать наши конкурентные преимущества, строить более боеготовые и устойчивые ВС будущего, а также обеспечивать превосходство в любом домене. При поддержке наших союзников и партнеров мы гарантированно защитим долгосрочный, основанный на правилах международный порядок. США совместно с другими странами обеспечат сохранение мира путем использования силы в ближайшем и отдаленном будущем», – такими словами Эспер завершил отчет о проделанной работе.

Владимир Иванов

Обозреватель «Независимого военного обозрения»