"Это игра". Эксперт оценил слова Помпео про "сдерживание России"

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что решение о выводе части американских войск из ФРГ не повлияет на способность Соединенных Штатов "сдерживать Россию". В эфире радио Sputnik профессор СПбГУ Александр Кубышкин объяснил, что, по его мнению, стоит за этими словами.

Решение США о выводе почти 12 тысяч военнослужащих из Германии и их передислокации в другие европейские страны НАТО не повлияет на способность Соединенных Штатов сдерживать Россию, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

"В тех комментариях из России, что я видел, говорится о том, что они видят угрозу в этих наших действиях, потому что наши солдаты будут переброшены ближе к границам России", – сказал Помпео на слушаниях в конгрессе.

"Я уверен, что наша миссия по сдерживанию России, миссия НАТО по сдерживанию России – мы полностью способны делать это", – добавил госсекретарь.

Ранее глава Пентагона Марк Эспер сообщил, что из Германии будут выведены в общей сложности почти 12 тысяч военных США, большая часть из которых поедет домой, а остальные отправятся в страны НАТО в Европе, в том числе в Италию и Бельгию.

Глава Пентагона добавил, что в будущем США могут перебросить дополнительные силы в Польшу и прибалтийские страны.

Профессор Санкт-Петербургского государственного университета Александр Кубышкин в эфире радио Sputnik напомнил, что изначально причиной вывода части американских войск из ФРГ называлось нежелание Берлина увеличивать свой финансовый взнос в НАТО.

"Трамп на днях опять пожаловался, что Германия слишком мало платит за свою оборону и одновременно выплачивает миллиарды долларов России (за энергоносители, – ред.). Польский фактор заключается в том, что нынешнее польское правительство ратует за размещение американских войск на территории Польши и вкупе с прибалтийскими странами хочет создать некий плацдарм... Но пока это, в общем-то, риторика, большого значения это не имеет. Польшу уже предостерегли, и в США это прекрасно знают. В том числе там знают, что Польша не пойдет на размещение современных вооружений на границах с Россией – в Варшаве уже заявили, что истребители американские не будут там размещены", – сказал Александр Кубышкин.

По его словам, пока большой проблемы из-за заявлений и действий администрации США на данном направлении не возникает, но все может измениться.

"Все это, в общем-то, геополитическая предвыборная игра, в которой администрация США пытается показать, что она предпринимает какие-то усилия, чтобы сдерживать пресловутую "российскую угрозу". Но большого стратегического значения пока это не имеет. Вот если будет принято кардинальное решение – то есть если значительная часть американских войск, которые выводятся из Германии, будут переброшены в Польшу, и, не дай бог, в прибалтийские страны, если плюс к этому там будут размещены дополнительные виды вооружений, то возникнет проблема очень серьезная", – заключил Александр Кубышкин.