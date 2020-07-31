"Это игра". Эксперт оценил слова Помпео про "сдерживание России"

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что решение о выводе части американских войск из ФРГ не повлияет на способность Соединенных Штатов "сдерживать Россию". В эфире радио Sputnik профессор СПбГУ Александр Кубышкин объяснил, что, по его мнению, стоит за этими словами.
Решение США о выводе почти 12 тысяч военнослужащих из Германии и их передислокации в другие европейские страны НАТО не повлияет на способность Соединенных Штатов сдерживать Россию, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
"В тех комментариях из России, что я видел, говорится о том, что они видят угрозу в этих наших действиях, потому что наши солдаты будут переброшены ближе к границам России", – сказал Помпео на слушаниях в конгрессе.
"Я уверен, что наша миссия по сдерживанию России, миссия НАТО по сдерживанию России – мы полностью способны делать это", – добавил госсекретарь.
Ранее глава Пентагона Марк Эспер сообщил, что из Германии будут выведены в общей сложности почти 12 тысяч военных США, большая часть из которых поедет домой, а остальные отправятся в страны НАТО в Европе, в том числе в Италию и Бельгию.
Глава Пентагона добавил, что в будущем США могут перебросить дополнительные силы в Польшу и прибалтийские страны.
Профессор Санкт-Петербургского государственного университета Александр Кубышкин в эфире радио Sputnik напомнил, что изначально причиной вывода части американских войск из ФРГ называлось нежелание Берлина увеличивать свой финансовый взнос в НАТО.
По его словам, пока большой проблемы из-за заявлений и действий администрации США на данном направлении не возникает, но все может измениться.