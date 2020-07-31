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Деловая газета "Взгляд"

У России появился собственный интернет на МКС

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МКС
МКС.
Источник изображения: Фото: NASA / Getty Images

В российском сегменте Международной космической станции подключили широкополосный интернет, избавившись от необходимости использовать американские каналы связи, заявили в РКК «Энергия».

"Бортовая аппаратура широкополосной связи была задействована в российском сегменте МКС для участия российских космонавтов в голосовании", – говорится в ролике, опубликованном на YouTube-канале РКК "Энергия".

Систему смонтировал космонавт Олег Кононенко в 2019 году. При помощи подключения можно обмениваться всеми видами информации: голос, видео, файловый обмен.

"Мультиплексирует ее (информацию – прим. ВЗГЛЯД) и через спутники ретрансляторы многофункциональной космической системы "Луч-5Б" и "Луч-5В" передает на наземную аппаратуру в РКК "Энергия", – отмечается в видео.

Также в РКК пояснили, что за один виток МКС вокруг Земли связь устанавливается дважды по полчаса, один виток составляет 92 минуты.

"В ближайшее время мы планируем подключить еще и третий. Таким образом, из всего витка мы попробуем реализовать почти весь виток за исключением некоторого времени", – цитируется в ролике руководитель Центра "Бортовые и наземные радиотехнические комплексы" РКК "Энергия" Игорь Бродский.

Планируется, что в дальнейшем связь с Землей будет обеспечиваться в круглосуточном режиме.

В 2019 году сообщалось, что Роскосмос планирует в 2021 году провести эксперимент по созданию линии лазерной связи между Землей и российским сегментом МКС. В ходе эксперимента планируется достичь скорости передачи данных порядка 10 Гбит в секунду, то есть передавать за это время 1,25 Гб информации.


Алексей Дегтярев

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