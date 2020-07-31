Особенности противоперегрузочного костюма нового поколения для пилота Су-57

Источник изображения: topwar.ru

В текущем году ожидается постановка на вооружение ВКС России истребителей пятого поколения Су-57. Для начала стоит напомнить, что по первоначальному плану старт эксплуатации этих истребителей в войсках намечался на конец декабря прошлого года. Но тогда, как известно, произошло падение самолёта в ходе приёмо-сдаточных испытаний. И конструкторско-производственная группа приступила к доработкам.

В НПП «Звезда» рассказали о создании лётного костюма, относящегося к новому поколению экипировки пилотов. Именно такой костюм планируется к использованию пилотами истребителей Су-57. Его особенности, как сообщалось, состоят в том, что он с большей эффективностью помогает пилоту преодолеть те перегрузки, которые возникают в полёте. В частности, пневматические резиновые камеры противоперегрузочного костюма ППК-7 обжимают нижнюю часть тела пилота и верхние конечности. При этом степень сжатия зависит от ускорения истребителя и не позволяет происходить оттоку крови. Пневмокамеры костюма начинают надуваться буквально за доли секунды до начала воздействия на пилота самой перегрузки.

Дополнительный компенсирующий эффект создаётся именно за счёт большей площади компенсирующих участков. Масса ПКК-7 составляет не более 3 кг (в зависимости от размера).

В этой связи обсуждается вопрос, почему для пилотов Су-57 понадобилось создавать новый противоперегрузочный костюм?

Здесь важно отметить, что даже на первых версиях Су-57 конструкция фюзеляжа такова, что в ней использовано около 70 процентов композитных материалов повышенной износостойкости. В частности, конструкторами использован полимерный углепластик, который позволил более чем существенно снизить общую массу боевой машины. Как ранее отмечалось, при создании Су-57 из традиционных для предыдущих поколений истребителей материалов, его масса оказалась бы как минимум вчетверо больше той, какая есть сейчас в существующей конфигурации.

Существенное снижение массы естественным образом сказывается на лётных характеристиках. Истребитель пятого поколения Су-57 способен к выполнению маневров, которые даже теоретически невозможны на многих других истребителей. И тут как раз возникает разговор о возможности повышенной нагрузки на пилота во время выполнения маневрирования (сверхманеврирования) и о том, как её преодолеть. Резкий рост нагрузки может, по понятным причинам, привести к тяжёлым последствиям для пилота. Отсюда и необходимость использования костюма с более высокими возможностями по компенсированию возникающих нагрузок в полёте. Пилот, на тело которого за доли секунды до возникновения перегрузки, начинают действовать пневмокамеры (включая воздействие на руки), имеет возможность не просто подготовиться, что называется, физически, но и выполнять те или иные действия для решения боевой задачи.

Источник изображения: topwar.ru

В комплекте экипировки пилота Су-57 и особый защитный шлем. Это модернизация ЗШ-10, который легче многих аналогов, так как выполнен с использованием органопластика. По некоторым данным, модернизированный шлем интерактивно-мультимедийный, позволяющий осуществить синхронизацию с приборами управления на панели. В условиях повышенных нагрузок, связанными с функциональными возможностями Су-57, возможность иметь доступ к управлению даже в самых сложных ситуациях, крайне важен для военного лётчика.

Эта экипировка будет совершенствоваться по мере освоения лётчиками истребителя Су-57 после его постановки на вооружение ВКС РФ.