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Интерфакс-АВН

РФ и США договорились проводить встречи рабочей группы по космической безопасности на регулярной основе - МИД РФ

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Флаги России и США
Флаги России и США.
Источник изображения: © РИА Новости . Михаил Климентьев

Москва. 30 июля. ИНТЕРФАКС-Москва и Вашингтон по итогам экспертных консультаций в Вене по вопросам стратегической стабильности условились проводить на регулярной основе консультации по тематике космической безопасности, сообщили в четверг в МИД России.

"С учетом результатов встречи условились продолжить работу с переводом заседаний рабочей группы по вопросам космической безопасности на регулярную основу", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

В МИД РФ также сообщили, что "на встрече рабочей группы по космической безопасности был рассмотрен широкий круг вопросов, касающихся обеспечения безопасности космической деятельности".

"Стороны обменялись мнениями по всем интересующим аспектам",- отметили на Смоленской площади.

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Россия
США
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