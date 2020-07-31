РФ и США договорились проводить встречи рабочей группы по космической безопасности на регулярной основе - МИД РФ

Москва. 30 июля. ИНТЕРФАКС-Москва и Вашингтон по итогам экспертных консультаций в Вене по вопросам стратегической стабильности условились проводить на регулярной основе консультации по тематике космической безопасности, сообщили в четверг в МИД России.

"С учетом результатов встречи условились продолжить работу с переводом заседаний рабочей группы по вопросам космической безопасности на регулярную основу", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

В МИД РФ также сообщили, что "на встрече рабочей группы по космической безопасности был рассмотрен широкий круг вопросов, касающихся обеспечения безопасности космической деятельности".

"Стороны обменялись мнениями по всем интересующим аспектам",- отметили на Смоленской площади.