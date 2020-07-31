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Интерфакс-АВН

Марсианская миссия США вышла на переходную орбиту к Красной планете - NASA

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Ракета-носитель Atlas V
Ракета-носитель Atlas V.
Источник изображения: © AP Photo/John Raoux

Вашингтон. 30 июля. ИНТЕРФАКС - Американский марсоход Perseverance ("Настойчивость"), запущенный в четверг ракетой-носителем Atlas V, успешно вышел на межпланетную переходную орбиту к Красной планете, сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Запуск ракеты с марсоходом был осуществлен с 41-го стартового комплекса на космодроме на мысе Канаверал в 07:50 по времени Восточного побережья США (14:50 мск). Через 57 минут аппарат отделился от ракеты, начав свое путешествие к Марсу.

Perseverance является уже пятым американским марсоходом, который NASA отправляет для изучения Красной планеты. Это самый большой в мире планетоход, вес которого достигает 1025 кг, длина составляет 3 метра и ширина - 2,7 метра.

Как ожидается, планетоход совершит посадку на Марсе в кратере Езеро 18 февраля 2021 года. Согласно спутниковым данным, в прошлом там была дельта реки, которая впадала в большое озеро. В скалах этого кратера, по мнению ученых, могли сохраниться следы жизни.

Американскому роверу предстоит собрать на Марсе образцы породы, которые на Землю вывезет специальная совместная миссия Европейского космического агентства (ЕКА) и NASA. Ее планируется отправить к Красной планете не раньше 2026 года.

По сообщению NASA, на Perseverance установлен ядерный генератор энергии. Такой же генератор используется на американском марсоходе Curiosity, который исследует поверхность Красной планеты уже в течение почти 8 лет с августа 2012 года.

Предполагается, что новый планетоход сможет проработать на Марсе 687 земных суток.

Вместе с ровером на Марс прибудет небольшой вертолет Ingenuity. Летательный аппарат 1,2 метра в диаметре и весом 1,8 кг станет первым вертолетом, который будет работать на Красной планете. Он оснащен двумя камерами, способен зависать в воздухе на 20-30 секунд для фотографирования местности.

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Страны
США
Продукция
Atlas V
Curiosity
Компании
ESA (ЕКА)
NASA
Проекты
Марс
Ядерный щит
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