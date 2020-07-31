Глава МИД Армении призвал Израиль остановить продажу оружия Азербайджану

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян на онлайн-заседании Совета министров иностранных дел ОДКБ в Армении.

ЕРЕВАН, 29 июл – РИА Новости. Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян в интервью изданию Jerusalem Post заявил, что Израилю следует остановить продажу оружия Азербайджану.

По словам министра, продажа оружия Баку "несет смертельную опасность" с учетом его использования "против гражданских инфраструктур и мирного населения".

"Мы будем последовательно поднимать данный вопрос, он всегда будет неотъемлемой частью нашей повестки как на двусторонней, так и на многосторонних площадках. Израиль должен остановить этот смертоносный бизнес с Азербайджаном", - говорится в тексте интервью Мнацаканяна, который размещен на сайте МИД.

Боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается с 12 июля в сопредельных районах - Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от Нагорного Карабаха. Позднее минобороны Азербайджана заявляло, что обострение распространилось на линию соприкосновения в Карабахе - Агдамский, Ходжавендский, Физулинский, Джебраильский, Геранбойский, Тертерский районы. Минобороны Армении, в свою очередь, сообщает о перестрелках только на северном участке границы, в сотнях километров от Карабаха и у Нахичеванской АР. Ситуация в Карабахе по-прежнему остается относительно спокойной.

По информации Баку, в результате конфликта на границе погибли 12 азербайджанских военных, включая генерала. В Ереване заявили о гибели шести военных, а также о ранении девяти военных и одного мирного жителя.

Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвали стороны к диалогу. МИД России заявил о готовности выступить посредником для стабилизации обстановки в регионе.