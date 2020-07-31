На сайте Минобороны открыли раздел к 90-летнему юбилею ВДВ

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Минобороны России на своем интернет-портале открыло новый мультимедийный раздел, посвященный 90-й годовщины образования Воздушно-десантных войск, говорится в сообщении департамента информации и массовых коммуникаций МО РФ.
В разделе представлено положение о главном управлении Воздушно-десантных войск Красной Армии от июня 1941 года, с правками Иосифа Сталина, в котором определялись основные задачи и структура нового управления.
Кроме того, в открывшемся разделе размещены материалы, посвященные всем 19 командующим Воздушно-десантными войсками, Рязанскому гвардейскому высшему воздушно-десантному командному училищу имени генерала армии В.Ф. Маргелова, довузовским образовательным организациям Воздушно-десантных войск, а также праздничным мероприятиям, запланированным в Москве в честь 90-й годовщины образования Воздушно-десантных войск.
Кроме версии на русском языке, запущены версии на английском, французском и испанском языках.