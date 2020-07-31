На сайте Минобороны открыли раздел к 90-летнему юбилею ВДВ

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Минобороны России на своем интернет-портале открыло новый мультимедийный раздел, посвященный 90-й годовщины образования Воздушно-десантных войск, говорится в сообщении департамента информации и массовых коммуникаций МО РФ.

"Посетители раздела, посвященного 90-й годовщины образования Воздушно-десантных войск, смогут ознакомиться с историческими документами из истории ВДВ, предоставленными Центральным архивом Минобороны РФ и рассказывающими об участии десантников в боях с немецко-фашистскими захватчиками на начальном этапе Великой Отечественной войны, а также об истории, развитии и сегодняшнем дне войск", - говорится в сообщении.

В разделе представлено положение о главном управлении Воздушно-десантных войск Красной Армии от июня 1941 года, с правками Иосифа Сталина, в котором определялись основные задачи и структура нового управления.

"Также представлены копии архивных документов с перечнем воздушно-десантных корпусов, журнал боевых действий Воздушно-десантных войск Красной Армии за 1941-1944 годы, боевая характеристика на командира 49-го гвардейской стрелковой дивизии полковника Василия Маргелова, в последствии самого почитаемого командующего Воздушно-десантными войсками", - сообщают в Минобороны.

Кроме того, в открывшемся разделе размещены материалы, посвященные всем 19 командующим Воздушно-десантными войсками, Рязанскому гвардейскому высшему воздушно-десантному командному училищу имени генерала армии В.Ф. Маргелова, довузовским образовательным организациям Воздушно-десантных войск, а также праздничным мероприятиям, запланированным в Москве в честь 90-й годовщины образования Воздушно-десантных войск.

Кроме версии на русском языке, запущены версии на английском, французском и испанском языках.