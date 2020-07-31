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РИА Новости

В Крыму отвергли претензии ЕС насчет милитаризации полуострова

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Крым
Крым.
Источник изображения: © РИА Новости / Константин Михальчевский

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости. Постпред республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов назвал несостоятельным заявление Евросоюза о милитаризации Крымского полуострова.

Ранее Европейский союз выступил с заявлением, что закладка десантных кораблей в Керчи свидетельствует о "милитаризации" Крыма и имеет негативное влияние на региональную безопасность в Черном море.

"По этой логике закладка российских "Мистралей" во Франции означала милитаризацию НАТО со стороны России. Что-то здесь не вяжется. Доводы Евросоюза очевидно несостоятельны", - сказал РИА Новости Мурадов.

По его словам, крымские верфи готовы принимать заказы на постройку судов в том числе и со стороны стран Евросоюза.

"Может, это как-то уравновесит ситуацию в головах чиновников Евросоюза. А что касается региональной безопасности в Черном море, то вызывает удивление, что Еврокомиссия превращается в военно-политическую структуру, занимающуюся вопросами мировой безопасности", - подчеркнул постпред.

Ранее два универсальных десантных корабля заложили на керченском заводе "Залив". В церемонии принял участие президент Владимир Путин. Корабли названы именами известных военачальников: "Иван Рогов" и "Митрофан Москаленко".

Контракт на поставку двух вертолетоносцев типа "Мистраль" стоимостью 1,2 миллиарда евро изначально был заключен между французской DCNS/STX и Рособоронэкспортом в 2011 году. Строительство кораблей "Севастополь" и "Владивосток" началось в 2012 и 2013 годах. Однако из-за событий на Украине в 2014 году и введения санкций против РФ контракт был расторгнут в 2015 году. Корабли были проданы Египту и вошли в боевой состав национальных ВМС.

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Б-587 Великие Луки
Мистраль (Mistral)
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