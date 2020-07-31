"Это прорыв". Эксперт о разработках, повышающих ударную мощь танков

Разработчики нашли способ повысить ударную силу российских танков. В эфире радио Sputnik военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин оценил разработку.
Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в госкорпорацию "Ростех") запатентовал устройство, позволяющее повысить бронепробивное действие снаряда танковых и противотанковых пушек. Об этом пишет РИА Новости.
Изобретение стало результатом совместных исследований ЦНИИточмаша с Тульским государственным университетом.
Разработка относится к области артиллерийской техники, однако ее можно использовать и для боеприпасов стрелкового оружия. Для этого специалисты предложили новую конструкцию "ведущего устройства оперенного бронебойно-подкалиберного снаряда".
Такие снаряды выглядят как длинный "сердечник", похожий формой на лом для брони. Этот "лом" облачен в ведущее устройство, которое скользит внутри ствола пушки, разгоняя его.
"Новая конструкция позволит увеличить относительное удлинение активной части бронебойного подкалиберного снаряда с одновременным обеспечением его устойчивости к деформации (изгибной жесткости). Таким образом бронепробивное действие снаряда увеличивается", – отметил один из авторов изобретения, начальник отдела по разработке стрелковых боеприпасов ЦНИИточмаша Алексей Щекин.
По расчетам конструкторов, устройство не увеличит стоимости боеприпасов.
В эфире радио Sputnik военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин назвал эти технологии прорывными.