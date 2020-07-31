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РИА Новости

Китай ведет с Японией "строгие переговоры" после публикации Белой книги

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Флаги Японии и Китая
Флаги Японии и Китая в Доме народных собраний.
Источник изображения: © РИА Новости / Жанна Манукян

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Китай выступает против ложных сведений и обвинений в адрес Пекина в опубликованной Японией Белой книге обороны, с Токио ведутся "строгие переговоры", заявил в интервью РИА Новости посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй.

Ежегодный доклад Белая книга обороны за 2020 год ранее был представлен на заседании правительства Японии. В докладе особо отмечен рост военного сотрудничества России и Китая. В книге отмечается, что путем этого военного и технического сотрудничества двух стран повышается функциональность вооружений и управление китайской армии, "что не может не вызывать роста беспокойства с точки зрения обеспечения безопасности вокруг нашей страны".

"Опубликованная Японией Белая книга обороны за 2020 год остается такой же, как и раньше: в ней также существуют множество предрассудков и ложных сведений о Китае, которые полны злонамеренных обвинений против китайских военных, чтобы подстрекать отношения между Китаем и соседними странами и обманывать международное сообщество. Китай решительно выступает против этого и уже вышел на строгие переговоры с Японией", - заявил посол.

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Страны
Китай
Россия
Япония
Проекты
2020-й год
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