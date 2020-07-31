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Комиссия дала добро на запуск «Протона-М» 31 июля

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Роскосмос

Госкомиссия по итогам заключительных испытаний дала добро на запуск ракеты «Протон-М» с космодрома Байконур 31 июля. Об этом в четверг, 30 июля, сообщила пресс-служба корпорации «Роскосмос».

Пуск состоится в 00:25:19 мск, сайт «Роскосмоса» будет вести прямую трансляцию.

30 июля в 18:30 мск пусковые расчеты космодрома приступят к операциям по заправке баков носителя окислителем, в 20:10 мск — горючим.

Ранее 30 июля источник сообщил, что специалисты успешно проверили работу прибора, из-за проблем с которым перенесли с 30 на 31 июля запуск ракеты-носителя «Протон-М».

Накануне запуск «Протон-М» с космодрома Байконур перенесли из-за проблем с прибором, который отвечает за работу двигателя разгонного блока «Бриз-М». Тогда руководитель пресс-службы «Роскосмоса» Владимир Устименко заявил, что дополнительные технические работы с ракетой-носителем продлятся до полудня 30 июля.

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  • В новости упоминаются
Продукция
Бриз-М
Протон-(К)М
Компании
Роскосмос
Проекты
Байконур
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