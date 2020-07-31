Войти
РИА Новости

Экс-генерал ФСБ прокомментировал дело Сафронова

188
0
0
Иван Сафронов
Иван Сафронов во время заседания в Мосгорсуде, на котором рассматривается апелляционная жалоба на арест.
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Должностные лица, которые могли предоставлять советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову информацию, которую он якобы передавал зарубежной разведке, тоже должны быть арестованы, считает член Совета по оборонной политике, генерал-майор ФСБ запаса Александр Михайлов.

"Если у нас крайний в конце цепочки отвечает за все, то мы с вами ни один вопрос не решим. Кто предоставлял Сафронову эти сведения? Кто предоставлял? Должностные лица", - сказал он в ходе онлайн-круглого стола.

"Сейчас вместе с Сафроновым должны сидеть все те лица, которые ему эту информацию предоставляли", - сказал Михайлов.

Сафронов был задержан 7 июля по делу о госизмене, вечером того же дня Лефортовский суд Москвы арестовал его до 6 сентября. По информации ФСБ, советнику Дмитрия Рогозина вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США. Вину бывший журналист не признает.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Чехия
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
NATO
Похожие новости
30.07.2020
В Кремле прокомментировали обвинение в адрес Сафронова
23.07.2020
Оценим шпиона Сафронова в звездочках
23.07.2020
ФСБ в ближайшее время проведет следственные действия с Сафроновым
14.07.2020
ФСБ не нашла гостайны в публикациях Сафронова, заявил адвокат
09.07.2020
Дело Ивана Сафронова
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 31.07 02:28
  • 10
ВЦИОМ: половина россиян считает высадку американцев на Луну фальсификацией властей США
  • 31.07 01:47
  • 13
"Запад повторить не сможет": каким будет новый российский перехватчик
  • 31.07 00:48
  • 3
На судозаводе в Комсомольске-на-Амуре заложили ракетный корабль "Каракурт"
  • 31.07 00:15
  • 11
Почему маневренность не главное для истребителя нового поколения - объяснил конструктор китайского J-20
  • 30.07 20:35
  • 5
Стенд для супердвигателя: Россия готовит испытательный комплекс для ПД-35
  • 30.07 20:06
  • 1
В Пентагоне назвали российские подлодки угрозой для территории США
  • 30.07 19:44
  • 6
Слепые поводыри экономики
  • 30.07 19:24
  • 95
Пожар на гигантском корабле обнажил признаки распада ВМС США
  • 30.07 18:43
  • 1
Минск официально уведомил Москву о задержании 32 россиян
  • 30.07 18:42
  • 1
Российские военные рассчитывают на безопасное проведения форума "Армия" на фоне ситуации с коронавирусом
  • 30.07 18:33
  • 8
Бессмысленный «Прибой»
  • 30.07 18:13
  • 1
В Комсомольске заложили МРК "Павловск" для Тихоокеанского флота
  • 30.07 18:10
  • 1
Российский ОПК создает «Штурм» для спецназа ВДВ
  • 30.07 18:01
  • 1
Свыше 3 тыс. связистов выдвинулись в рамках учений на полигоны в пяти регионах Восточного военного округа
  • 30.07 17:48
  • 38
Теория Суперобъединения: впервые темная материя детектирована в России