Войти
РИА Новости

МИД призвал привлечь другие страны к проблеме контроля над вооружениями

179
0
0
Здание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ.
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Великобританию и Францию нужно в первую очередь привлечь к дискуссиям по контролю над вооружениями, заявил заместитель официального представителя МИД РФ Алексей Зайцев.

В Вене 27-30 июля прошли консультации межведомственных делегаций России и США, на которой стороны обсудили актуальные вопросы в сфере международной безопасности и контроля над вооружениями.

"Для продолжения работ на этом направлении нам видится важным вовлечение, прежде всего, Великобритании и Франции, являющихся союзниками США по НАТО, которое именует себя ядерным альянсом", - сказал Зайцев на брифинге.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
США
Франция
Проекты
NATO
Ядерный щит
Похожие новости
17.02.2020
Sina (Китай): НАТО не боится, потому что есть США, Россия не боится, потому что, по словам Путина, у нее есть два союзника
06.12.2019
The National Interest (США): грязный маленький секрет НАТО раскрыт
07.08.2019
Нож в спину НАТО
23.11.2018
Новый рейтинг: российская армия слабее ВС США
27.09.2016
5 самых смертоносных ВМС, сухопутных сил и ВВС на планете (The National Interest, США)
16.06.2016
Мир в третьем ядерном веке (Die Zeit, Германия)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 31.07 02:28
  • 10
ВЦИОМ: половина россиян считает высадку американцев на Луну фальсификацией властей США
  • 31.07 01:47
  • 13
"Запад повторить не сможет": каким будет новый российский перехватчик
  • 31.07 00:48
  • 3
На судозаводе в Комсомольске-на-Амуре заложили ракетный корабль "Каракурт"
  • 31.07 00:15
  • 11
Почему маневренность не главное для истребителя нового поколения - объяснил конструктор китайского J-20
  • 30.07 20:35
  • 5
Стенд для супердвигателя: Россия готовит испытательный комплекс для ПД-35
  • 30.07 20:06
  • 1
В Пентагоне назвали российские подлодки угрозой для территории США
  • 30.07 19:44
  • 6
Слепые поводыри экономики
  • 30.07 19:24
  • 95
Пожар на гигантском корабле обнажил признаки распада ВМС США
  • 30.07 18:43
  • 1
Минск официально уведомил Москву о задержании 32 россиян
  • 30.07 18:42
  • 1
Российские военные рассчитывают на безопасное проведения форума "Армия" на фоне ситуации с коронавирусом
  • 30.07 18:33
  • 8
Бессмысленный «Прибой»
  • 30.07 18:13
  • 1
В Комсомольске заложили МРК "Павловск" для Тихоокеанского флота
  • 30.07 18:10
  • 1
Российский ОПК создает «Штурм» для спецназа ВДВ
  • 30.07 18:01
  • 1
Свыше 3 тыс. связистов выдвинулись в рамках учений на полигоны в пяти регионах Восточного военного округа
  • 30.07 17:48
  • 38
Теория Суперобъединения: впервые темная материя детектирована в России