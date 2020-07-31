МИД призвал привлечь другие страны к проблеме контроля над вооружениями

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Великобританию и Францию нужно в первую очередь привлечь к дискуссиям по контролю над вооружениями, заявил заместитель официального представителя МИД РФ Алексей Зайцев.

В Вене 27-30 июля прошли консультации межведомственных делегаций России и США, на которой стороны обсудили актуальные вопросы в сфере международной безопасности и контроля над вооружениями.

"Для продолжения работ на этом направлении нам видится важным вовлечение, прежде всего, Великобритании и Франции, являющихся союзниками США по НАТО, которое именует себя ядерным альянсом", - сказал Зайцев на брифинге.