"Чудеса". В Аргентине шокированы видео подводного вождения танка Т-72БЗ

Переплывший реку российский танк Т-72БЗ поразил журналистов из Аргентины, они назвали его "беспрецедентным смертельным оружием", сравнив с подлодкой. В эфире радио Sputnik о возможностях боевой машины и ее экипажа рассказал военный эксперт Алексей Подберезкин.

Журналисты аргентинской газеты Clarin обратили внимание на видео, снятое во время учений Центрального военного округа с участием экипажей танков Т-72БЗ. Ролик опубликовало российское Минобороны.

На записи можно увидеть, как военнослужащие отрабатывают навыки подводного вождения в Оренбургской области, преодолевая водную преграду глубиной пять метров.

"Удивительно, как боевой танк полностью исчезает под водой, а затем появляется на противоположном берегу и продолжает выполнять задачу как ни в чем не бывало", – говорится в материале.

Как отмечается в статье, "шокирующее видео" российского оборонного ведомства "просто впечатляет".

Авторы материала указали, что с помощью "структурных изменений и новшеств последнего поколения" эту модель военной техники значительно усовершенствовали. Журналисты назвали Т-72БЗ "беспрецедентным смертельным оружием", сравнив его с подлодкой.

Как пояснили в Минобороны, боевые машины оснащены специальными воздуховодами. Во время передвижения танкисты ориентировались по специальным приборам и не допускали остановок и резких поворотов.

В эфире радио Sputnik директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин прокомментировал видео, которое так поразило журналистов из Аргентины.

"Проход танка под водой – это на самом деле довольно сложное, но банальное упражнение, к которому готовят все танковые экипажи еще со времен советской армии. После пятидесятых годов, когда был выпущен так называемый плавающий танк, от идеи отказались. Танк был достаточно легким, до 15 тонн. Сейчас основные боевые танки в три раза более весомее, заставить их плавать можно только при помощи специальных навесных приспособлений. Поэтому танки, как правило, идут по дну. И этому упражнению регулярно учат всех механиков-водителей и командиров экипажей. Все наши базовые танки, в том числе и Т-72БЗ, способны проходить на глубине до 6 метров расстояние до 100 метров", – сказал Алексей Подберезкин.

Это дает массу преимуществ для танковых подразделений, отметил эксперт.

"Они могут появиться в совершенно неожиданных местах, там, где нет специальных переправ. А это значит, что они не будут подвергнуты неожиданному нападению с помощью высокоточного оружия. Это позволяет резко повысить боевую эффективность наших бронетанковых соединений. Кстати, не только танки, но и самоходные установки способны к таким же "чудесам"", – заключил Алексей Подберезкин.

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