"Чудеса". В Аргентине шокированы видео подводного вождения танка Т-72БЗ

Переплывший реку российский танк Т-72БЗ поразил журналистов из Аргентины, они назвали его "беспрецедентным смертельным оружием", сравнив с подлодкой. В эфире радио Sputnik о возможностях боевой машины и ее экипажа рассказал военный эксперт Алексей Подберезкин.
Журналисты аргентинской газеты Clarin обратили внимание на видео, снятое во время учений Центрального военного округа с участием экипажей танков Т-72БЗ. Ролик опубликовало российское Минобороны.
На записи можно увидеть, как военнослужащие отрабатывают навыки подводного вождения в Оренбургской области, преодолевая водную преграду глубиной пять метров.
"Удивительно, как боевой танк полностью исчезает под водой, а затем появляется на противоположном берегу и продолжает выполнять задачу как ни в чем не бывало", – говорится в материале.
Как отмечается в статье, "шокирующее видео" российского оборонного ведомства "просто впечатляет".
Авторы материала указали, что с помощью "структурных изменений и новшеств последнего поколения" эту модель военной техники значительно усовершенствовали. Журналисты назвали Т-72БЗ "беспрецедентным смертельным оружием", сравнив его с подлодкой.
Как пояснили в Минобороны, боевые машины оснащены специальными воздуховодами. Во время передвижения танкисты ориентировались по специальным приборам и не допускали остановок и резких поворотов.
В эфире радио Sputnik директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин прокомментировал видео, которое так поразило журналистов из Аргентины.
Это дает массу преимуществ для танковых подразделений, отметил эксперт.
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