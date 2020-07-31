Войти
РИА Новости

Госдеп попросил денег на противодействие российской "пропаганде"

148
0
0
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне.
Источник изображения: © AP Photo / J. Scott Applewhite, File

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Госдепартамент США просит 138 миллионов долларов бюджетных средств в 2021 году на противодействие дезинформации и пропаганде со стороны России, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

"Госдепартамент запрашивает 138 миллионов долларов для Global Engagement Center, в два раза больше, чем сейчас. Мы не потерпим дезинформации и пропаганды, которая распространяется Кремлем и другими противниками", - сказал Помпео во время слушаний по бюджету в сенатском комитете по иностранным делам.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Похожие новости
24.10.2016
У российских десантников появился свой skype
06.04.2016
Авиационной группе высшего пилотажа «Русские Витязи» исполняется 25 лет
09.12.2015
Чтобы не отстать в гонке технологий
24.08.2012
Попасть в пятерку
16.03.2012
"Час икс" для Тегерана наступит летом
27.09.2011
Стрелять стали меньше
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 31.07 02:28
  • 10
ВЦИОМ: половина россиян считает высадку американцев на Луну фальсификацией властей США
  • 31.07 01:47
  • 13
"Запад повторить не сможет": каким будет новый российский перехватчик
  • 31.07 00:48
  • 3
На судозаводе в Комсомольске-на-Амуре заложили ракетный корабль "Каракурт"
  • 31.07 00:15
  • 11
Почему маневренность не главное для истребителя нового поколения - объяснил конструктор китайского J-20
  • 30.07 20:35
  • 5
Стенд для супердвигателя: Россия готовит испытательный комплекс для ПД-35
  • 30.07 20:06
  • 1
В Пентагоне назвали российские подлодки угрозой для территории США
  • 30.07 19:44
  • 6
Слепые поводыри экономики
  • 30.07 19:24
  • 95
Пожар на гигантском корабле обнажил признаки распада ВМС США
  • 30.07 18:43
  • 1
Минск официально уведомил Москву о задержании 32 россиян
  • 30.07 18:42
  • 1
Российские военные рассчитывают на безопасное проведения форума "Армия" на фоне ситуации с коронавирусом
  • 30.07 18:33
  • 8
Бессмысленный «Прибой»
  • 30.07 18:13
  • 1
В Комсомольске заложили МРК "Павловск" для Тихоокеанского флота
  • 30.07 18:10
  • 1
Российский ОПК создает «Штурм» для спецназа ВДВ
  • 30.07 18:01
  • 1
Свыше 3 тыс. связистов выдвинулись в рамках учений на полигоны в пяти регионах Восточного военного округа
  • 30.07 17:48
  • 38
Теория Суперобъединения: впервые темная материя детектирована в России