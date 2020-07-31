Госдеп попросил денег на противодействие российской "пропаганде"

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Госдепартамент США просит 138 миллионов долларов бюджетных средств в 2021 году на противодействие дезинформации и пропаганде со стороны России, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

"Госдепартамент запрашивает 138 миллионов долларов для Global Engagement Center, в два раза больше, чем сейчас. Мы не потерпим дезинформации и пропаганды, которая распространяется Кремлем и другими противниками", - сказал Помпео во время слушаний по бюджету в сенатском комитете по иностранным делам.