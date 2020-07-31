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РИА Новости

В МИД раскритиковали действия США по ПРО

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Здание МИД России
Здание МИД России.
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Односторонние действия США в вопросах об ограничении систем противоракетной обороны (ПРО) неблагоприятным образом сказываются на системе международной безопасности, заявил заместитель директор департамента и печати МИД РФ Алексей Зайцев.

"После выхода из договора по ПРО США взяли курс на ничем не ограниченное наращивание своей глобальной системы противоракетной обороны. Их односторонние действия в этой чувствительной сфере, включая формирование сегментов глобальной ПРО в Европе, в Азиатско-Тихоокеанском регионе и усилия по созданию космического противоракетного эшелона самым неблагоприятным образом сказываются на системе международной безопасности, значительно осложняют отношения в различных регионах мира, способствуют формированию опасных предпосылок для возобновления гонки ядерных вооружений", - сказал Зайцев на брифинге в четверг.

США вышли из договора по ПРО с Россией в 2002 году, сославшись на угрозы со стороны Ирана и КНДР.

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Иран
КНДР
Россия
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Проекты
Ядерный щит
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