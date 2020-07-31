"Ростех" презентовал новый досмотровый комплекс на базе КамАЗа

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Ростех презентовал Минтрансу РФ и Федеральной таможенной службе новый индивидуальный досмотровый комплекс (ИДК) на шасси КамАЗа, передает корреспондент РИА Новости.

В мероприятии приняли участие гендиректор Ротсеха Сергей Чемезов, глава Минтранса Евгений Дитрих и директор ФТС Владимир Булавин. В ходе презентации Ростех и Минтранс подписали соглашение о сотрудничестве.

"Сегодня это совершенно новый комплекс, мы учли все пожелания Федеральной таможенной службы и локализация этого комплекса очень высокая - чуть больше 80%. Мы поменяли платформу - если раньше это была Scania, то теперь мы ставим его на платформу КамАЗа", - сказал Чемезов в ходе презентации нового ИДК.

По его словам, в данной разработке заинтересован Росатом, ФТС, пограничная служба ФСБ России. Кроме того, недавно был подписан первый экспортный контракт на его поставку в одну из зарубежных стран.

Данный комплекс разработки концерна "Росэлектроника" (входит в "Ростех") позволяет обнаруживать незадекларированные товары и запрещенные к провозу грузы: оружие, боеприпасы, взрывчатые и наркотические вещества.

Новые ИДК "видят" содержимое контейнера или кузова автомобиля в том числе сквозь сталь толщиной до 350 миллиметров. Программное обеспечение комплексов распознает четыре группы материалов - органика, неорганика, тяжелые и легкие металлы, а также может оценить вес как всего груза, так и отдельных его частей, с погрешностью до 10%.