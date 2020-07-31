Одинокая «Жар-птица»

Перспективный американский самолёт-разведчик Northrop Grumman Firebird

Этот симпатичный аппарат, спроектированный и построенный концерном «Нортроп-Грумман», изначально создавался по программе опционально пилотируемого самолёта (Optionally Piloted Vehicle — OPV). Впервые самолёт-разведчик «Файрбёрд», одно из последних невообразимых детищ Берта Рутана, поднялся в воздух в феврале 2010 года. Его крыло с большим удлинением размахом 20 метров при длине самолета около 10 метров, экономичный поршневой двигатель мощностью около 350 л.с. и широкое применение композитов должны были обеспечить воздушному шпиону продолжительность полета до 40 часов на скоростях до 350 км/час. В 2018 году размах крыла «Файрбёрда» увеличили до 24 метров.

Кроме возможности использования в беспилотном режиме, «Жар-птица» отличается модульным принципом компоновки устанавливаемой разведывательной аппаратуры, что позволяет оперативно реагировать на изменение задач. В теории, самолёт имеет возможность нести оружие на внешних узлах подвески. В настоящий момент перспективы принятия на вооружение построенной в единственном экземпляре машины, способной стать наследницей OV-10 «Бронко», и даже потенциальные заказчики неизвестны, поэтому всё, что остаётся любителям авиации — это гадать и любоваться красивыми формами.