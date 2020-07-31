COVID-19 нипочем: США продолжили модернизировать ядерное оружие

США решили проблему с комплектующими для модернизации ядерного оружия

В США решили проблему с комплектующими, из-за которых тормозилась реализация программ модернизации ядерных боеголовок. Без некоторых потерь не обошлось - стоимость проекта увеличилась, а сроки сдвинулись вправо. Однако и это не единственное, что вызывает опасения у специалистов.

США продолжают модернизировать ядерные боеголовки, несмотря на пандемию COVID-19. Более того, по данным Defense News, совершенствование американской ядерной программы идет нарастающими темпами.

При этом, как утверждает высокопоставленный представитель Национального управления по ядерной безопасности США (National Nuclear Security Administration, NNSA), проблемы, связанные с рядом комплектующих уже разрешены - их заменили.

Это привело к увеличению стоимости и задержкам по времени в реализации двух программ по производству перспективных ЯБП (B61 Mod. 12 и W88 Alteration 370) стоимостью в несколько миллиардов долларов. Однако после замены комплектующих был проведен цикл необходимых испытаний, и это дало новый старт этим ядерным оружейным программам, но уже с новыми сроками реализации.

Как ранее писала «Газета.Ru», проблема, связанная с задержками серийного производства B61 Mod. 12 и W88 Alteration 370, возникла из-за качества комплектующих, используемых в обоих видах этого ядерного оружия.

W88 ALT 370 представляет собой обновленную боеголовку для баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) с новым взрывателем. По оценкам NNSA, программа будет стоить от $2,4 до $3,1 млрд, более вероятной считается сумма $2,6 млрд.

B61 Mod. 12 - перспективная тактическая термоядерная бомба, обладающая свойствами высокоточного оружия. Представляет собой глубокую модернизацию ядерного боеприпаса разработки 1960-х годов.

Предполагалось, что оба боеприпаса будут находиться в готовности к боевому применению в течение как минимум 20-30 лет, и испытания (так называемые «тяжелые стресс-тесты») должны были подтвердить эти показатели.

Однако ряд комплектующих так и не вышел на требуемый уровень надежности, и было принято решение заменить их сейчас, чтобы избежать возможного риска в плане надежности боевого применения ядерных боеприпасов в будущем.

Ранее, как пишет Defense News, в этих ЯБП использовались имеющиеся в продаже конденсаторы, которые во время стресс-тестирования не давали NNSA уверенности, что эти комплектующие смогут прослужить 20-30 лет.

Замруководителя NNSA по оборонным программам Чарльз Верден в тот период времени подчеркнул, что подобные детали при нормальных условиях эксплуатации могут и не выйти из строя, но NNSA действует из соображений предосторожности и длительного срока службы боеголовок.

Согласно данным агентства, из-за проблем с комплектующими (конденсаторами) B61-12, которая разработана для замены стоящих на вооружении в США ядерных бомб свободного падения, будет стоить дополнительно $600-700 млн. В свою очередь, ЯБП W88, который планируется использовать в перспективных баллистических ракетах подводных лодок, будет стоить около $120-150 млн.

После обнаружения этой проблемы дата получения первых серийных образцов для обеих программ боеголовок была отложена. Чарльз Верден заявил, что в настоящее время эти программы находятся на пути к достижению новых целей, и что возникшие технические проблемы уже решены.

«Комплектующие для W88 прошли через все положенные испытания, в то время как детали B61-12 находятся на том же пути, но последний более обширный, поскольку в ЯБП В61-12 гораздо больше деталей. Но сейчас мы успешно продвигаемся вперед», - сказал Верден.

Вместе с тем он отодвинул возможные сроки реализации ряда программ в модернизации ядерных боеприпасов. Поводом послужил недавний отчет правительства США, в котором оно предупредило, что NNSA слишком быстро продвигается к реализации другого крупного проекта в сфере модернизации ЯБП.

На прошлой неделе управление по подотчетности правительства США (Government Accountability Office, GAO) опубликовало отчет, предупреждающий, что NNSA чрезмерно оптимистично оценивает сроки реализации своей программы по ЯБП W80-4, которая станет боеголовкой для перспективной крылатой ракеты воздушного базирования большой дальности для ВВС США (Long Range Standoff, LRSO).

GAO сообщило, что план NNSA по поставке первой боеголовки типа W80-4 (программы общей стоимостью $11,2 млрд) к сентябрю 2025 года, то есть более чем на год раньше, чем собственные прогнозы агентства, значительно опережает сроки разработки и готовности самого носителя - ракеты LRSO.

GAO также работает над отчетом по ЯБП W87-1, поступление которого на оснащение стратегических ядерных сил США планируется в 2030 году. Ожидается, что именно эта боеголовка войдет в основу программы замены межконтинентальных баллистических ракет Minuteman III на перспективные носители.

Проекту новой МБР уже присвоили обозначение GBSD (Ground based strategic deterrent - «Оружие стратегического сдерживания наземного базирования»). Срок службы перспективной ракеты оценивают в 50 лет - она должна поступить на вооружение в конце этого десятилетия и оставаться в строю вплоть до 2080 года.

Чарльз Верден подчеркнул «тесную координацию» между минобороны США и NNSA по разработке ЯБП W87, отметив, что потребности Пентагона «часто приводят в движение разработку перспективного оружия, когда нам нужно иметь определенные компоненты, готовые для проведения ранних летных испытаний или ранних наземных испытаний».

Что касается возможных рисков, то Верден отметил, что руководители агентства здраво оценивают уроки, извлеченные из предыдущих задержек с боеголовками, и в этой связи выстроили несколько вариантов графика для поддержания необходимой гибкости в реализации этой программы.

«У нас есть определенные базовые подходы к созданию W87, но мы применим ряд различных вторичных и третичных подходов к разработке этой боеголовки в том случае, если базовый уровень не будет достигнут. То есть нами предпринимаются все возможные меры, чтобы максимизировать шансы на успех в любых вариантах развития обстановки», - отметил Чарльз Верден.

Тем не менее, также отметил Чарльз Верден, программа по разработке W87 существенно зависит от новых производственных мощностей, которые будут подключены к кооперации соисполнителей, как и планировалось ранее.

Но на это в равной степени могут повлиять как COVID-19, так и задержки в выделении необходимых финансовых средств.

Верден сказал, что агентство, в целом, справилось с проблемами, связанными с пандемией. Значительная часть проделанных работ на ранней стадии позволила в больших масштабах использовать телеработы, а также в последующем правильно расставить приоритеты для ближайших программ модернизации. Но он также отметил, что пандемия может иметь непредвиденные последствия в будущем.

Одним из факторов, который может привести к срыву подобных масштабных планов NNSA, являются продолжающиеся дебаты по бюджету агентства. Не так давно NNSA получила существенный всплеск финансирования в соответствии с бюджетным запросом президента США, что произошло после ожесточенной внутренней борьбы, детали которой просочились в СМИ.

Комитеты палаты представителей и сената США по вооруженным силам в значительной степени поддержали подобное финансирование. Однако подкомитет по энергетике и развитию водных ресурсов палаты представителей конгресса США, который обладает юрисдикцией в отношении министерства энергетики США, а, следовательно, и NNSA, проголосовал за сокращение бюджета агентства, в том числе и на $53 млн для первоначальных этапов работы по ЯБП W93 для баллистических ракет подводных лодок.

Хотя средства в размере $53 млн не являются уж очень значительной суммой для NNSA, любая задержка в разработке ЯБП W93 для БРПЛ может задержать ожидаемое развертывание ракет этого типа не только для США, но и для Великобритании, которая планирует приобрести эту версию ядерной боеголовки.

В ядерном сообществе США есть предположение, что бывший вице-президент в администрации Барака Обамы Джо Байден в случае победы на президентских выборах в ноябре 2020 года постарается отменить эту зарождающуюся программу.

Чарльз Верден сказал, что любые масштабные сокращения в бюджетном запросе NNSA «повлияют на графики закупки боеголовок», поскольку деньги нужны для создания новых производственных мощностей, что, в свою очередь, повлияет на начало работ по разработке перспективных боеприпасов.

«На фоне столь масштабной работы по модернизации ядерного арсенала Соединенных Штатов есть основания предполагать, что судьба СНВ-3 и, вполне возможно, Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний в значительной степени предопределена», - заключил экс-замначальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенант Валерий Запаренко.

По мнению военачальника, складывается впечатление, что Соединенные Штаты не хотят себя связывать какими-либо ограничениями в сфере стратегических наступательных вооружений.

Михаил Ходаренок