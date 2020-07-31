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Деловая газета "Взгляд"

Москва раскритиковала США за вооружение Косово

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Военнослужащие сил самообороны Косово
Военнослужащие сил самообороны Косово.
Источник изображения: Hazir Reka/Reuters

США грубо нарушают резолюцию 1244 СБ ООН, помогая непризнанному Косово создавать свою армию, заявил заместитель официального представителя МИД России Алексей Зайцев.

"Замысел Вашингтона состоит в том, чтобы помочь косоварам в создании собственной армии, однако тем самым грубо нарушаются положения резолюции Совета Безопасности ООН 1244, которая как раз предусматривает демонтаж любых косово-албанских военизированных формирований, допуская наличие в крае исключительно международного миротворческого контингента", – цитирует Зайцева РИА "Новости".

Россия призывает все стороны, которым небезразлична судьба Балкан, не допускать шагов, которые приводят к дестабилизации региона и накоплению опасного конфликтного потенциала, сказал дипломат.

В понедельник президент самопровозглашенной республики Косово Хашим Тачи сообщил о получении военной техники из США для сил безопасности. По его словам, Вашинтон поставил в Косово 42 военных внедорожника.

Также Зайцев заявил, что Вашингтон должен отказаться от односторонних санкций против Венесуэлы.

"Необходимо, чтобы Вашингтон полностью отказался от своей политики односторонних запретительных мер по блокировке внешнеэкономической деятельности Каракаса и дал правительству Венесуэлы беспрепятственно приобретать медикаменты и товары первой необходимости. Только после этого венесуэльский народ сможет эффективно противостоять пандемии", – подчеркнул представитель МИД.

На этой неделе США ввели новые санкции против Венесуэлы. В частности, Вашингтон закрыл въезд в страну бывшему министру электроэнергетики Венесуэлы Луису Альфредо Мотте Домингесу и бывшему замминистра электроэнергетики и директору по закупкам национальной электрической компании Corpoelec Боливарианской Республики Эустикио Хосе Луго Гомесу.

Газета ВЗГЛЯД ранее писала о том, как США наращивают давление на Венесуэлу.


Алексей Дегтярев

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