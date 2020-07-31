Начались летные испытания первого БЛА "Херон-TP", предназначенного для ВС Германии

ЦАМТО, 30 июля. Компания Israel Aerospace Industries (IAI) объявила о начале летных испытаний в Израиле первого средневысотного БЛА большой продолжительности полета "Херон-TP", предназначенного для поставки ВВС Германии.

БЛА был модифицирован в соответствии с требованиями Министерства обороны Германии. Программа реализуется под руководством офиса исполнения программ БЛА Управления оборонных исследований и разработок МО Израиля DDR&D (Directorate of Defense Research & Development) компаниями Israel Aerospace Industries и Airbus Defense & Space Airborne Solutions.

Как сообщал ЦАМТО, ВС Германии выбрали "Херон-TP" в 2015 году в качестве временного решения до принятия на вооружение европейского БЛА класса MALE. В июне 2016 года с компанией Israel Aerospace Industries было подписано предварительное соглашение, предусматривающее передачу в лизинг пяти БЛА "Херон-TP". Опцион к соглашению предусматривает возможность вооружения БЛА на более позднем этапе. Данный опцион потребует отдельного рассмотрения парламентом Германии.

Принятое МО Германии решение было опротестовано General Atomics Aeronautical Systems, которая предлагала ВС Германии БЛА MQ-9 "Рипер" и "Предейтор". В середине 2017 года протест был отклонен.

В июне 2018 года после одобрения сделки бюджетным комитетом парламента ФРГ Федеральное ведомство по вооружению, информационным технологиям и техническому обслуживанию (BAAINBw) и выступающая основным подрядчиком Airbus Defense & Space заключили договор о предоставлении в лизинг пяти БЛА "Херон-TP" компании IAI и сопутствующих услуг. На финансирование лизинга БЛА комитет Бундестага выделил 895 млн. евро (1,05 млрд. долл.).

В соответствии с условиями основного контракта, ВС Германии получат пять БЛА, оборудованных для ведения разведки, но способных нести вооружение, четыре комплекта наземного оборудования, средства подготовки и сопутствующее обучение и обслуживание. Основной контракт также включает подготовку БЛА для их применения в регионах проведения операций. Военнослужащие ВВС Германии проходят обучение вместе со своими израильскими коллегами на базе в центральной части Израиля. Airbus Defense & Space несет ответственность за обслуживание техники.

Проект предусматривает двухгодичный этап адаптации БЛА и дальнейшее их применение для выполнения боевых задач в течение семи лет. ВС Германии намерены использовать БЛА для ведения разведки в Мали и Афганистане, а в перспективе и применения вооружения. На 2027 год запланировано принятие на вооружение европейских БЛА класса MALE, которые заменят "Херон-TP" (в настоящее время европейская программа выполняется в соответствии с графиком).

"Херон-TP" – это многоцелевой средневысотный БЛА большой продолжительности полета, оснащаемый различными полезными нагрузками. Он разработан на базе проекта израильского БЛА "Эйтан", принятого на вооружение ВВС Израиля. Немецкая версия "Херон-TP" в короткие сроки была модифицирована в соответствии с требованиями заказчика с использованием передовых израильских технологий.