Войти
ТАСС

Дорожную карту развития перспективных космических систем направили в правительство

154
0
0
Логотип госкорпорации "Роскосмос"
Логотип госкорпорации "Роскосмос".
Источник изображения: © РИА Новости / Игорь Руссак

Ее проект направлен на достижение Российской Федерацией лидирующих позиций на глобальном рынке в соответствующей области

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Роскосмос направил на утверждение в правительство России согласованную со всеми заинтересованными министерствами и ведомствами дорожную карту развития высокотехнологичной области "Перспективные космические системы". Об этом говорится в сообщении госкорпорации, размещенном в четверг на ее сайте.

"Проект дорожной карты разработан в рамках реализации соглашения между госкорпорацией "Роскосмос" и правительством РФ (подписано 22 января 2020 года) и направлен на достижение Российской Федерацией лидирующих позиций на глобальном рынке в соответствующей области. Куратором высокотехнологичной области "Перспективные космические системы" назначен заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов", - сообщили в Роскосмосе.

Основой для дорожной карты послужили перспективные проекты создания многоспутниковых орбитальных группировок на базе малых космических аппаратов, в том числе входящие в программу "Сфера", и "создание абонентских терминалов нового типа для решения задач передачи данных при взаимодействии с беспилотными и роботизированными системами".

"Кроме того, в дорожную карту включены мероприятия по разработке перспективных систем для космических аппаратов и средств выведения, реализуемые при участии Фонда перспективных исследований, а также по созданию в госкорпорации "Роскосмос" системы поддержки частных инновационных компаний, разрабатывающих ракетно-космическую технику", - отметили в Роскосмосе.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
ФПИ
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
2020-й год
Робот
Похожие новости
17.05.2019
Олег Мартьянов: Человекоподобные роботы имеют хорошие перспективы в армии
17.12.2018
Виталий Давыдов: испытания жидкостного дыхания человека уже не за горами
05.12.2018
Юрий Борисов: "Предписания по закупке отечественного оборудования будут"
27.02.2018
"Лучше один дорогостоящий прицельный удар, чем сто ударов без разбора"
27.01.2014
Оружие, призванное побеждать
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 31.07 02:28
  • 10
ВЦИОМ: половина россиян считает высадку американцев на Луну фальсификацией властей США
  • 31.07 01:47
  • 13
"Запад повторить не сможет": каким будет новый российский перехватчик
  • 31.07 00:48
  • 3
На судозаводе в Комсомольске-на-Амуре заложили ракетный корабль "Каракурт"
  • 31.07 00:15
  • 11
Почему маневренность не главное для истребителя нового поколения - объяснил конструктор китайского J-20
  • 30.07 20:35
  • 5
Стенд для супердвигателя: Россия готовит испытательный комплекс для ПД-35
  • 30.07 20:06
  • 1
В Пентагоне назвали российские подлодки угрозой для территории США
  • 30.07 19:44
  • 6
Слепые поводыри экономики
  • 30.07 19:24
  • 95
Пожар на гигантском корабле обнажил признаки распада ВМС США
  • 30.07 18:43
  • 1
Минск официально уведомил Москву о задержании 32 россиян
  • 30.07 18:42
  • 1
Российские военные рассчитывают на безопасное проведения форума "Армия" на фоне ситуации с коронавирусом
  • 30.07 18:33
  • 8
Бессмысленный «Прибой»
  • 30.07 18:13
  • 1
В Комсомольске заложили МРК "Павловск" для Тихоокеанского флота
  • 30.07 18:10
  • 1
Российский ОПК создает «Штурм» для спецназа ВДВ
  • 30.07 18:01
  • 1
Свыше 3 тыс. связистов выдвинулись в рамках учений на полигоны в пяти регионах Восточного военного округа
  • 30.07 17:48
  • 38
Теория Суперобъединения: впервые темная материя детектирована в России