Дорожную карту развития перспективных космических систем направили в правительство

Ее проект направлен на достижение Российской Федерацией лидирующих позиций на глобальном рынке в соответствующей области

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Роскосмос направил на утверждение в правительство России согласованную со всеми заинтересованными министерствами и ведомствами дорожную карту развития высокотехнологичной области "Перспективные космические системы". Об этом говорится в сообщении госкорпорации, размещенном в четверг на ее сайте.

"Проект дорожной карты разработан в рамках реализации соглашения между госкорпорацией "Роскосмос" и правительством РФ (подписано 22 января 2020 года) и направлен на достижение Российской Федерацией лидирующих позиций на глобальном рынке в соответствующей области. Куратором высокотехнологичной области "Перспективные космические системы" назначен заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов", - сообщили в Роскосмосе.

Основой для дорожной карты послужили перспективные проекты создания многоспутниковых орбитальных группировок на базе малых космических аппаратов, в том числе входящие в программу "Сфера", и "создание абонентских терминалов нового типа для решения задач передачи данных при взаимодействии с беспилотными и роботизированными системами".

"Кроме того, в дорожную карту включены мероприятия по разработке перспективных систем для космических аппаратов и средств выведения, реализуемые при участии Фонда перспективных исследований, а также по созданию в госкорпорации "Роскосмос" системы поддержки частных инновационных компаний, разрабатывающих ракетно-космическую технику", - отметили в Роскосмосе.