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Известия.ru

Суворовское училище планируют открыть в Иркутске

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Минобороны, по поручению президента России Владимира Путина, проработает вопрос создания Суворовского военного училища в Иркутске. Об этом сам глава государства сообщил в четверг, 30 июля, в ходе видеоконференции с врио губернатора Иркутской области Игорем Кобзевым.

В ходе встречи встречи Кобзев попросил поддержать идею о создании в столице региона Суворовского военного училища на базе объектов ликвидированного 11 лет назад Иркутского авиационно-инженерного училища.

«Я поручу это проработать Министерству обороны, и вы с ними тоже поработайте. И по этому вопросу представьте свои предложения», — ответил российский лидер на соответствующий вопрос.

Президент указал на то, что необходимо будет не только привести в порядок здания и сооружения, но содержать их потом «соответствующим образом».

Кобзев отметил, что на ремонт зданий бывшего авиационно-инженерного училища уйдет, по предварительным оценкам, около 1 млрд рублей, и власти области готовы софинансировать этот проект.

По словам врио губернатора, опрос, проведенный среди жителей региона, показал, что 98% из них поддерживают создание Суворовского училища на базе объектов Иркутского авиационно-инженерного училища.

«Хочу доложить, что общественность, особенно старшее поколение, постоянно просит меня, чтобы мы инициировали этот вопрос перед вами», — добавил Кобзев.


В июне стало известно, что в Севастополе до конца года откроется Кадетский корпус Следственного комитета России. Кадеты будут носить форму Черноморского флота. Ведется набор двух восьмых и двух десятых классов. Квоты для детей-сирот увеличены до 50%.

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