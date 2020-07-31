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Известия.ru

Тральщик «Яков Баляев» начал переход на Тихоокеанский флот

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Корабль противоминной обороны проекта 12700 «Яков Баляев» начал переход из Санкт-Петербурга на Тихоокеанский флот. Об этом в четверг, 30 июля, сообщил главком ВМФ России Адмирал Николай Евменов.

«Главное командование ВМФ приступило к оснащению минно-тральных сил Тихоокеанского флота новейшими кораблями противоминной обороны проекта 12700», — цитирует его телеканал «Звезда».

Обеспечение межфлотского перехода обеспечивают экипаж корабля и сдаточная команда, которая входит в Объединенную судостроительную корпорацию. Переход займет от полутора до двух месяцев в зависимости от условий навигационной обстановки.

После прибытия на Тихоокеанский флот «Яков Баляев» начнут готовить к программе заводских ходовых испытаний. Планируется, что приказом главкома ВМФ РФ корабль будет принят в состав ВМФ и пополнит минно-тральные силы флота в конце года.

«Яков Баляев» был заложен в декабре 2017 года. Он стал четвертым кораблем проекта 12700, построенным Средне-Невским судостроительным заводом.

6 июля Евменов рассказал, что первый серийный фрегат проекта 22350 «Адмирал Касатонов» войдет в состав ВМФ России в июле 2020 года. Также главком рассказал, что флот делает ставку на фрегаты проекта как на основные надводные корабли океанской зоны.

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Компании
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Проекты
2020-й год
22350
пр. 12700
ТОФ
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