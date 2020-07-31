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Утверждено «будущее» Байконура

Разделы: Космонавтика
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Вывоз и установка ракеты-носителя с пилотируемым кораблем "Союз МС-02" на космодроме Байконур
Вывоз и установка ракеты-носителя с пилотируемым кораблем "Союз МС-02" на космодроме Байконур.
Источник изображения: © РИА Новости, Алексей Филиппов

Российская и казахстанская сторона в ходе состоявшейся в городе Байконур церемонии утвердили создание космического ракетного комплекса «Байтерек», сообщает «Роскосмос». В июне представитель госкорпорации в Казахстане Анатолий Красников заявлял, что данный комплекс будет переименован в «Назарбаевский старт».

В сообщении «Роскосмоса» говорится, что соответствующее «соглашение о заключении контракта» «на оказание услуг» подписали генеральный директор Ракетно-космической корпорации «Энергия» Игорь Озар и генеральный директор совместного предпрития «Байтерек» Куат Мустафинов. На церемонии присутствовали глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин и вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Азамат Батыркож.

«Это то понятное и ясное будущее, о котором неоднократно говорили руководители российской космической отрасли. Нам понятно, что этот комплекс поможет космодрому получить второе рождение, начнется новый этап в его жизни, появятся новые рабочие места», — приводит ТАСС комментарий Красникова.

В госкорпорации отметили, что проект предусматривает создание на базе наземной космической инфраструктуры украинской средней ракеты «Зенит-М» на космодроме «Байконур» ракетного комплекса «Байтерек», предназначенного для пусков носителя «Союз-5» с беспилотными космическими аппаратами.

В рамках «Байтерек» предполагается запускать средне-тяжелый «Союз-5» («Иртыш») с переоборудованной стартовой площадки под украинский носитель «Зенит-3SLБ» на Байконуре. В совместном российско-казахстанском проекте Москва отвечает за создание носителя, а Нур-Султан финансирует работы по пусковой инфраструктуре. Летные испытания «Союза-5» намечены на 2022 год. Носитель представляет собой двухступенчатую среднюю ракету. Стартовая масса носителя около 530 тонн, длина 61,87 метра, диаметр 4,1 метра, двигатель первой ступени — РД171МВ, двигатель второй ступени — РД0124МС. Компоненты топлива: окислитель — жидкий кислород, горючее — нафтил. Масса выводимой полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту с космодрома Байконур — около 18 тонн.

Изначально «Союз-5» предполагалось использовать для пусков перспективного космического корабля «Федерация» («Орел»), однако после того, как Дмитрий Рогозин занял должность гендиректора «Роскосмоса», в госкорпорации приняли решение задействовать для таких стартов значительно более дорогую «Ангару-А5».

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  • В новости упоминаются
Страны
Казахстан
Россия
Украина
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Байконур
Союз-5 РН
Федерация КК
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