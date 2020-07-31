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Известия.ru

Ракета-носитель с марсоходом Perseverance стартовала во Флориде

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Источник изображения: Фото: REUTERS/Joe Skipper

Ракета-носитель Atlas V («Атлас-5») с марсоходом Perseverance стартовала в четверг в 14:50 мск с космодрома на мысе Канаверал во Флориде в США. Трансляция ведется в Twitter американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) 30 июля.

Выход исследовательского ровера на орбиту запланирован на 18 февраля 2021 года.

Главные задачи Perseverance — поиск следов жизни на Марсе и испытание новых технических решений, заявлял 28 июля директор NASA Джим Брайденстайн. По его словам, это первый в истории случай, когда основной задачей стало исследование в области астробиологии. Марсоход должен отправиться в древний кратер Джезеро, который когда-то был дном озера.

Исследования свидетельствуют о том, что 3 млрд лет назад Марс имел активную атмосферу, на планете была вода, а поверхность обладала защитой от воздействия солнечной радиации. Брайденстайн не исключает, что тогда на планете были пригодные условия для жизни.

Марсоход соберет образцы грунта и впоследствии их доставят на Землю. Кроме того, специалисты протестируют новые технологии, среди которых получение кислорода для систем жизнеобеспечения.

Марсоход Perseverance получил свое название в марте 2020 года после семимесячного американского общенационального конкурса, в переводе на русский язык оно означает «настойчивость».

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Страны
США
Продукция
Atlas V
Компании
NASA
Проекты
2020-й год
Марс
ЯО
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