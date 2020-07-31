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Известия.ru

Источник сообщил об успешной проверке ракеты «Протон» на Байконуре

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/КЦ "Южный"/Роскосмос

Специалисты на космодроме Байконур успешно проверили работу прибора, из-за проблем с которым перенесли с 30 на 31 июля запуск ракеты-носителя «Протон-М». Об этом сообщает в четверг, 30 июля, ТАСС, со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

«Испытания прошли с положительным результатом», — сказал он. По словам источника, в 16:00 мск пройдет заседание государственной комиссии, которая примет решение о запуске ракеты в резервную дату.

Как сообщалось накануне, запуск «Протон-М» с космодрома Байконур перенесли из-за проблем с прибором, который отвечает за работу двигателя разгонного блока «Бриз-М». Как прокомментировал руководитель пресс-службы «Роскосмоса» Владимир Устименко, дополнительные технические работы с ракетой-носителем продлятся до полудня 30 июля.

Пуск ракеты-носителя с российскими спутниками связи «Экспресс-103» и «Экспресс-80» назначили на 0:25:19 мск 31 июля.

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Страны
Россия
Продукция
Бриз-М
Протон-(К)М
Компании
Роскосмос
Проекты
Байконур
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