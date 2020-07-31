Asharq Al-Awsat (Саудовская Аравия): Россия продемонстрировала мускулы во время парада ВМФ в Тартусе

Недавний парад по случаю Дня Военно-морского флота продемонстрировал миру возможности российских военных кораблей и вспомогательных судов, пишет автор. Такой впечатляющий масштаб мероприятия, по его мнению, говорит о том, что Москва переходит к новому этапу своего присутствия с Сирии.

В минувшее воскресенье Россия праздновала День Военно-морского флота. Не обошлось без посланий зарубежным игрокам: Москва решила продемонстрировать миру мускулы, устроив парад, в котором были задействованы военные корабли, входящие в состав российского оперативного соединения на сирийских берегах.

Это не первый случай, когда в Сирии проводится военный парад, демонстрирующий возможности российских вооруженных сил. Пешие и авиапарады в честь Дня Победы проводятся на российской базе Хмеймим с 2016 года.

Кроме того, российские силы провели десятки военно-морских учений и маневров у берегов Тартуса. В советский период эта военно-морская база была всего лишь "центром техобслуживания", куда корабли, плывущие через Средиземное море, прибывали для дозаправки или ремонта в случае непредвиденных ситуаций. После восстановления и расширения территории базы в Тартусе она является одной из крупнейших российских военно-морских баз за пределами страны. Проводя здесь многочисленные учения, Россия использует Тартус для отправки военных посланий различным силам на мировой арене, имеющим отношение к сирийскому кризису.

В последний раз такие маневры состоялись несколько недель назад, когда экипаж фрегата "Адмирал Макаров", выполняющий задачи в составе постоянной оперативной группировки ВМФ России в Средиземном море, выполнял действия по отражению вражеских средств воздушного нападения, а также подводных атак условного противника. Таким образом в заявлении Министерства обороны России описаны учения, проходившие в период активизации военных приготовлений нескольких стран вокруг Сирии.

Как сообщает российское военное ведомство, во время учений дежурная смена противовоздушной обороны на фрегате "Адмирал Макаров" получила информацию о приближении вражеского самолета, после чего военнослужащие определили его местонахождение и уничтожили с помощью электронных пусковых установок ракетного комплекса "Штиль-1". Также военные развернули противодиверсионные посты и технику для отражения подводных атак условного противника.

Недавний парад по случаю Дня Военно-морского флота продемонстрировал миру возможности российских военных кораблей и вспомогательных судов.

Впервые в параде участвовала дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 "Новороссийск". Наряду с фрегатом "Адмирал Макаров" можно было увидеть морской тральщик "Вице-адмирал Захарьин" и суда вспомогательного флота - килекторное судно КИЛ-158 и спасательный буксир СБ-36.

В авиационной части парада приняли участие транспортные и боевые вертолеты морской авиации Ка-27ПС, Ми-8АМТШ и Ми-35. В небе также появились бомбардировщики Су-24, Су-34, истребители Су-35, самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и транспортные самолеты Ан-26 и Ан-72 ВКС России.

Такой впечатляющий масштаб мероприятия говорит о том, что Москва переходит к новому этапу - расширению и закреплению своего военного присутствия в Сирии, завершая работу по присоединению новой территории и объектов к двум военно-воздушным базам в Хмеймиме и военно-морскому флоту в Тартусе, не говоря уже о других базах и аэродромах, где присутствие российских военных стало данностью и их число постоянно увеличивается.

В то же время Москва работает над созданием правового фундамента для всех этих операций посредством принятия дополнительного протокола к соглашению о российском военном присутствии в Сирии, которое было подписано правительствами двух стран в 2015 году. Примечательно, что Кремль объявил о подготовке проекта этого протокола и поручил Министерствам иностранных дел и обороны завершить процесс его утверждения с сирийским правительством, хотя Дамаск еще ни разу не озвучил своей позиции по данному документу и не сообщал никаких деталей.

В то же время отсутствие официальных заявлений со стороны сирийских властей не значит, что руководство страны не принимает участие в усилиях по расширению военного присутствия России в Средиземноморье, хотя кажется, роль режима ограничивается участием в российских мероприятиях. Об этом свидетельствует символическое присутствие сирийской армии на военных парадах в Хмеймиме, а также участие двух сирийских ракетных катеров в параде по случаю Дня Военно-морского флота России.

Раид Джабер (رائد جبر)