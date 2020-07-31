Ракетный комплекс "Кинжал" сможет получать целеуказания с борта модернизированного Ил-20М

ЦАМТО, 30 июля. Модернизированный самолет радиоэлектронной разведки Ил-20М введен в эксплуатацию в ЮВО. Церемония ввода в строй воздушного судна состоялась на одном из аэродромов в Ростовской области.

Главной особенностью модернизации самолета специалисты считают возможность выдачи целеуказаний по защищенному каналу связи непосредственно на гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс "Кинжал".

Ранее сообщалось, что комплекс "Кинжал" заступил на опытно-боевое дежурство в зоне ответственности ЮВО.

Кроме того, новый самолет-разведчик оснащен современными комплексами радиоэлектронной, радиотехнической и оптико-электронной разведки, а также позволяет вести радиоперехват в широком спектре частот.

Модернизированный Ил-20 способен выполнять задачи в любых погодных условиях, а новейшее оборудование – обнаруживать малоразмерные объекты в воздухе, вести видео и фотосъемку высокого разрешения, сообщает пресс-служба Южного военного округа.