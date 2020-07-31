Войти
ЦАМТО

Ракетный комплекс "Кинжал" сможет получать целеуказания с борта модернизированного Ил-20М

172
0
0
Самолет-разведчик Ил-20М
Самолет-разведчик Ил-20М.
Источник изображения: Kirill Naumenko/wikimedia.org

ЦАМТО, 30 июля. Модернизированный самолет радиоэлектронной разведки Ил-20М введен в эксплуатацию в ЮВО. Церемония ввода в строй воздушного судна состоялась на одном из аэродромов в Ростовской области.

Главной особенностью модернизации самолета специалисты считают возможность выдачи целеуказаний по защищенному каналу связи непосредственно на гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс "Кинжал".

Ранее сообщалось, что комплекс "Кинжал" заступил на опытно-боевое дежурство в зоне ответственности ЮВО.

Кроме того, новый самолет-разведчик оснащен современными комплексами радиоэлектронной, радиотехнической и оптико-электронной разведки, а также позволяет вести радиоперехват в широком спектре частот.

Модернизированный Ил-20 способен выполнять задачи в любых погодных условиях, а новейшее оборудование – обнаруживать малоразмерные объекты в воздухе, вести видео и фотосъемку высокого разрешения, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Кинжал ЗРК
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
ГЗЛА
Похожие новости
20.07.2020
"Взять в клещи" над морем. Чем вооружена авиация российского флота
12.08.2019
Российские летчики впервые задействуют авиакомплекс "Кинжал" на Армейских международных играх
31.08.2018
Четвертая пошла: Минобороны испытало противоракету
16.04.2018
Баллистика высокого старта
05.03.2018
"Володя" или "Паритет": как выбирают название новейшему оружию России
05.03.2018
Главнокомандующий ВКС России раскрыл дальность гиперзвуковой ракеты
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 31.07 02:28
  • 10
ВЦИОМ: половина россиян считает высадку американцев на Луну фальсификацией властей США
  • 31.07 01:47
  • 13
"Запад повторить не сможет": каким будет новый российский перехватчик
  • 31.07 00:48
  • 3
На судозаводе в Комсомольске-на-Амуре заложили ракетный корабль "Каракурт"
  • 31.07 00:15
  • 11
Почему маневренность не главное для истребителя нового поколения - объяснил конструктор китайского J-20
  • 30.07 20:35
  • 5
Стенд для супердвигателя: Россия готовит испытательный комплекс для ПД-35
  • 30.07 20:06
  • 1
В Пентагоне назвали российские подлодки угрозой для территории США
  • 30.07 19:44
  • 6
Слепые поводыри экономики
  • 30.07 19:24
  • 95
Пожар на гигантском корабле обнажил признаки распада ВМС США
  • 30.07 18:43
  • 1
Минск официально уведомил Москву о задержании 32 россиян
  • 30.07 18:42
  • 1
Российские военные рассчитывают на безопасное проведения форума "Армия" на фоне ситуации с коронавирусом
  • 30.07 18:33
  • 8
Бессмысленный «Прибой»
  • 30.07 18:13
  • 1
В Комсомольске заложили МРК "Павловск" для Тихоокеанского флота
  • 30.07 18:10
  • 1
Российский ОПК создает «Штурм» для спецназа ВДВ
  • 30.07 18:01
  • 1
Свыше 3 тыс. связистов выдвинулись в рамках учений на полигоны в пяти регионах Восточного военного округа
  • 30.07 17:48
  • 38
Теория Суперобъединения: впервые темная материя детектирована в России