В Роскосмосе уверены в окупаемости российско-казахстанского проекта "Байтерек"

С этого ракетного комплекса будут осуществляться в том числе и коммерческие запуски

НУР-СУЛТАН, 30 июля. /ТАСС/. Российско-казахстанский ракетный комплекс "Байтерек" в будущем окупит расходы на его создание. Такое мнение выразил в четверг на брифинге представитель Роскосмоса в Казахстане Анатолий Красников.

"Естественно, перспективы [использования] есть. Естественно, мы рассчитываем на то, что, выходя на коммерческий рынок пусковых услуг, наши предложения будут востребованы. И мы сможем окупить этот проект в течение какого-то определенного времени и использовать его в дальнейшем в интересах наших стран. Мы считаем, что у этого комплекса хорошие перспективы и предложения будут востребованы", - сказал Красников.

По его словам, с ракетного комплекса будут осуществляться в том числе и коммерческие запуски.

Говоря о влиянии ситуации с коронавирусом на сроки реализации проекта представитель Роскосмоса отметил, что любые прогнозы на этот счет носят вероятностный характер. "Что касается настроя нашей команды, он достаточно серьезный. Последние три месяца мы, несмотря на пандемию, все работали очень напряженно. Пандемия не остановила эту работу. Я не думаю, что работа остановится и в дальнейшем", - подчеркнул Красников.

Значение проекта для космодрома Байконур

Красников также отметил, что проект создания "Байтерек" будет способствовать новому этапу развития космодрома Байконур.

"Для космодрома Байконур, для комплекса "Байконур" это очень знаковый проект. Это то понятное и ясное будущее, о котором неоднократно говорили руководители российской космической отрасли. Нам понятно, что этот комплекс поможет космодрому получить второе рождение, начнется новый этап в его жизни, появятся новые рабочие места. Для строительства комплекса будут привлекаться казахстанские строительные компании, появится новый квалифицированный персонал, появятся новые налоги", - рассказал Красников.

Он напомнил, что сегодня Ракетно-космическая корпорация "Энергия" и совместное предприятие "Байтерек" подписали контракт на создание ракетного комплекса "Байтерек" на базе ракеты среднего класса нового поколения. Проект "Байтерек" предусматривает создание ракетного комплекса на базе наземной космической инфраструктуры "Зенит-М" на космодроме Байконур для запусков перспективной ракеты-носителя среднего класса "Союз-5".

"Сегодня подписан первый из исполнительных документов этого проекта - соглашение о заключении контракта на создание КРК "Байтерек". Подписанием этого документа мы переводим реализацию проекта "Байтерек" в практическую плоскость", - пояснил представитель Роскосмоса.

О проекте "Байтерек" и ракете "Союз-5"

В 2018 году был подписан протокол о внесении изменений в соглашение правительств Казахстана и России о создании на Байконуре комплекса "Байтерек" от 22 декабря 2004 года. Он определяет обязанности сторон по проекту, вывод из аренды и передачу казахстанской стороне объектов наземной космической инфраструктуры комплекса "Зенит-М" для модернизации. Казахстан отвечает за создание наземной инфраструктуры путем модернизации КРК "Зенит-М". Россия разрабатывает ракеты-носители "Союз-5" и "Союз-6", которые планирует запускать оттуда. Первый старт запланирован на 2023 год.

Президент Владимир Путин предложил назвать создаваемый для запусков с Байконура перспективных ракет-носителей среднего и полутяжелого классов "Союз-6" и "Союз-5" космический комплекс в честь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Стартовый комплекс получит название "Назарбаевский старт".

Ракету среднего класса "Союз-5" ("Иртыш") разрабатывает РКК "Энергия". В ходе летных испытаний новой ракеты планируется провести четыре пуска. Ее элементы и технологии планируется использовать в первой ступени создаваемой в РФ сверхтяжелой ракеты.