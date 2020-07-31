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Украина испытала шашку

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УДШ-У
Испытания украинской дымовой шашки УДШ-У.
Источник изображения: piter.tv

На одном из государственных полигонов во Львовcкой области состоялись испытания украинской дымовой шашки УДШ-У. Соответствующее видео доступно в Facebook.

Согласно информации Defense Express, тесты оружия, ранее не производимого на Украине, оказались успешными. В частности, испытания продемонстрировали, что заявленные разработчиком характеристики соответствуют действительности.

«Подобные дымовые шашки крайне необходимы Вооруженным силам Украины, поскольку являются чрезвычайно эффективными средствами маскировки, при этом старые запасы советских УДШ на складах практически закончились», — пишет агентство.

Defense Express отметило, что разработчик оружия также представил систему, состоящую из компьютера, цифровой метеостанции и локальных пунктов управления, позволяющую одновременно управлять запуском около двух тысяч шашек.

В августе 2019 года «Звезда» опубликовала ролик, в котором Тихоокеанский флот Военно-морского флота России на базе в Вилючинске (Камчатка) отработал скрытый вывод атомных подводных лодок проектов 671 и 949А, использующий аэрозольную завесу и профилактическое гранатометание.

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Страны
Россия
Украина
Проекты
949А Антей
ИТ
ТОФ
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