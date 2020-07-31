«Роскосмос» сообщил об улучшении ситуации с коронавирусом в Байконуре

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в городе Байконур рядом с одноименным космодромом улучшилась. Об этом рассказал представитель госкорпорации «Роскосмос» в Казахстане Анатолий Красников, сообщает 30 июля «Интерфакс».

По его словам, в городе работает направленный из России дополнительный медперсонал. Благодаря этому и медицинскому грузу ситуация улучшается, отметил Красников в ходе брифинга.

«Вовремя сориентировалось руководство, и «Роскосмос», Федеральное медико-биологическое агентство», — объяснил представитель госкорпорации. Как он добавил, но комплекс «Байконур» направили системы тестирования, лекарства и аппараты ИВЛ.

18 июня в администрации Байконура сообщили о первом умершем от COVID-19 пациенте. 22 июля власти города заявили о прохождении пика коронавируса.

29 июня президент Казахстана Касым-ЖомартТокаев заявил о новой волне коронавируса в стране. 14 июля власти республики приняли решение о продлении ограничительных карантинных мер в связи с распространением коронавируса до 2 августа.