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«Роскосмос» сообщил об улучшении ситуации с коронавирусом в Байконуре

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Пресс-служба Роскосмоса

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в городе Байконур рядом с одноименным космодромом улучшилась. Об этом рассказал представитель госкорпорации «Роскосмос» в Казахстане Анатолий Красников, сообщает 30 июля «Интерфакс».

По его словам, в городе работает направленный из России дополнительный медперсонал. Благодаря этому и медицинскому грузу ситуация улучшается, отметил Красников в ходе брифинга.

«Вовремя сориентировалось руководство, и «Роскосмос», Федеральное медико-биологическое агентство», — объяснил представитель госкорпорации. Как он добавил, но комплекс «Байконур» направили системы тестирования, лекарства и аппараты ИВЛ.

18 июня в администрации Байконура сообщили о первом умершем от COVID-19 пациенте. 22 июля власти города заявили о прохождении пика коронавируса.

29 июня президент Казахстана Касым-ЖомартТокаев заявил о новой волне коронавируса в стране. 14 июля власти республики приняли решение о продлении ограничительных карантинных мер в связи с распространением коронавируса до 2 августа.


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