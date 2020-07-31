Войти
WarSpot

Япония модернизирует своих «Орлов»

165
0
0
Источник изображения: warspot.ru

Японские ВВС получат «супер-перехватчики». Вчера, 29 июля, портал defensenews.com сообщил о том, что компании Boeing и Mitsubishi подписали соглашение о поддержке модернизации F-15 в Японии.

Соглашение, заключённое в рамках прямых коммерческих продаж, является частью крупной программы модернизации 98 японских перехватчиков F-15J/DJ Eagle. Япония запросила у Соединённых Штатов новое оборудование и помощь в модернизации, а в прошлом году Государственный департамент США одобрил этот запрос.

Рендер истребителя F-15 в модификации JSI

Источник изображения: thedrive.com

Программа модернизации японских F-15 получила название Japanese Super Interceptor (JSI). В рамках заключённого контракта компания Mitsubishi Heavy Industries получит от США 103 радара APG-82(v)1 с АФАР, а также современную авионику и системы управления вооружением. В целом японские JSI по уровню оснащения будут соответствовать новейшей версии истребителя F-15EX.

-15 Eagle — американский истребитель 4-го поколения. Самолёт был разработан в 1972 году и спустя четыре года поступил на вооружение американской армии. В период с 1976 года было произведено более 1500 истребителей F-15 в различных модификациях. Помимо США, эти самолёты состоят на вооружении армий Японии, Саудовской Аравии, Израиля, Южной Кореи и Сингапура.

F-15EX — новейшая версия истребителя F-15 Eagle. Эта версия получит принципиально новые радары, компьютерную систему и технологии защиты (системы радиоэлектронной борьбы и обнаружения угроз). Ключевая особенность F-15EX — возможность нести более 20 ракет класса «воздух-воздух». В компании Boeing указывают, что планер истребителя рассчитан на 20 000 лётных часов, тогда как первые версии F-15 требовали техобслуживания уже через 5000 часов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Саудовская Аравия
Сингапуp
США
Южная Корея
Япония
Продукция
F-15
Компании
Boeing
MHI
Проекты
АФАР
ИТ
Похожие новости
31.01.2020
F-15EX: конкуренции ради
09.08.2017
Спрос на классику возрос: перспективы рынка истребителей в ожидании 5-го поколения
06.05.2013
Лидеры прежние
14.01.2013
F-15 прикроет брешь проблемного F-35
06.04.2009
Обновленный F-15 может побороться с "Рэптором"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 31.07 02:28
  • 10
ВЦИОМ: половина россиян считает высадку американцев на Луну фальсификацией властей США
  • 31.07 01:47
  • 13
"Запад повторить не сможет": каким будет новый российский перехватчик
  • 31.07 00:48
  • 3
На судозаводе в Комсомольске-на-Амуре заложили ракетный корабль "Каракурт"
  • 31.07 00:15
  • 11
Почему маневренность не главное для истребителя нового поколения - объяснил конструктор китайского J-20
  • 30.07 20:35
  • 5
Стенд для супердвигателя: Россия готовит испытательный комплекс для ПД-35
  • 30.07 20:06
  • 1
В Пентагоне назвали российские подлодки угрозой для территории США
  • 30.07 19:44
  • 6
Слепые поводыри экономики
  • 30.07 19:24
  • 95
Пожар на гигантском корабле обнажил признаки распада ВМС США
  • 30.07 18:43
  • 1
Минск официально уведомил Москву о задержании 32 россиян
  • 30.07 18:42
  • 1
Российские военные рассчитывают на безопасное проведения форума "Армия" на фоне ситуации с коронавирусом
  • 30.07 18:33
  • 8
Бессмысленный «Прибой»
  • 30.07 18:13
  • 1
В Комсомольске заложили МРК "Павловск" для Тихоокеанского флота
  • 30.07 18:10
  • 1
Российский ОПК создает «Штурм» для спецназа ВДВ
  • 30.07 18:01
  • 1
Свыше 3 тыс. связистов выдвинулись в рамках учений на полигоны в пяти регионах Восточного военного округа
  • 30.07 17:48
  • 38
Теория Суперобъединения: впервые темная материя детектирована в России