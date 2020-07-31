Япония модернизирует своих «Орлов»

Японские ВВС получат «супер-перехватчики». Вчера, 29 июля, портал defensenews.com сообщил о том, что компании Boeing и Mitsubishi подписали соглашение о поддержке модернизации F-15 в Японии.

Соглашение, заключённое в рамках прямых коммерческих продаж, является частью крупной программы модернизации 98 японских перехватчиков F-15J/DJ Eagle. Япония запросила у Соединённых Штатов новое оборудование и помощь в модернизации, а в прошлом году Государственный департамент США одобрил этот запрос.

Рендер истребителя F-15 в модификации JSI Источник изображения: thedrive.com

Программа модернизации японских F-15 получила название Japanese Super Interceptor (JSI). В рамках заключённого контракта компания Mitsubishi Heavy Industries получит от США 103 радара APG-82(v)1 с АФАР, а также современную авионику и системы управления вооружением. В целом японские JSI по уровню оснащения будут соответствовать новейшей версии истребителя F-15EX.

-15 Eagle — американский истребитель 4-го поколения. Самолёт был разработан в 1972 году и спустя четыре года поступил на вооружение американской армии. В период с 1976 года было произведено более 1500 истребителей F-15 в различных модификациях. Помимо США, эти самолёты состоят на вооружении армий Японии, Саудовской Аравии, Израиля, Южной Кореи и Сингапура.

F-15EX — новейшая версия истребителя F-15 Eagle. Эта версия получит принципиально новые радары, компьютерную систему и технологии защиты (системы радиоэлектронной борьбы и обнаружения угроз). Ключевая особенность F-15EX — возможность нести более 20 ракет класса «воздух-воздух». В компании Boeing указывают, что планер истребителя рассчитан на 20 000 лётных часов, тогда как первые версии F-15 требовали техобслуживания уже через 5000 часов.