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Деловая газета "Взгляд"

В МИД заверили в отсутствии у России стремления к формированию зон влияния

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Здание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ.
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

Россия не стремится к формированию в своих целях каких-либо зон влияния, рассчитывает выстраивать свое партнерство со странами-членами АСЕАН на этих принципах, заявил директор департамента азиатского и тихоокеанского сотрудничества МИД Алексей Овчинников.

Овчинников заявил в ходе онлайн-конференции на тему "Рост региональной мультиполярности и важность центральной роли АСЕАН в регионе Юго-Восточной Азии", что Россия "никогда не стремилась и сейчас не стремится к формированию каких-то зон влияния для себя, полюсов и так далее". Москва хотела бы "подходить очень прагматично и реалистично к налаживанию взаимодействия с Ассоциацией", базировать на этом "наше стратегическое партнерство", передает РИА "Новости".

"Если мы когда-нибудь будем более "асеаноцентричны", нежели сама АСЕАН, то вы уж нас извините", – добавил он.

Овчинников напомнил, что у России с АСЕАН "большая повестка дня": "Расширяются направления взаимодействия, добавляем высокотехнологические сферы (...) в области информационных технологий, умных городов, образовательной сфере. В торгово-экономической (сфере) также много что нужно сделать, дай Бог, чтобы была позитивная динамика", – сказал дипломат.

При этом он подчеркнул, что Москва "была, есть и останется" на долгосрочную перспективу реальным и активным стратегическим партнером Ассоциации.

"Это не политкорректность, это – сознательный выбор в поддержку именно "асеаноцентризма", – указал Овчинников.

Напомним, в АСЕАН входят Таиланд, Сингапур, Индонезия, Малайзия, Бруней, Филиппины, Камбоджа, Вьетнам, Мьянма и Лаос.


Наталья Ануфриева

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