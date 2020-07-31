Многофункциональный танкер снабжения Aotearoa введен в состав ВМС Новой Зеландии

29 июля 2020 года в Новой Зеландии в военно-морской базе Девонпорт состоялась официальная церемония ввода в состав ВМС Новой Зеландии многофункционального танкера снабжения А 11 Aotearoa, построенного южнокорейской корпорацией Hyundai Heavy Industries (HHI). На церемонии присутствовала генерал-губернатор Новой Зеландии Пэтси Редди. Судно стало самой крупной единицей новозеландского флота за всю его историю.

Многофункциональный танкер снабжения А 11 Aotearoa, построенный для ВМС Новой Зеландии, на этапе испытаний, 2019 год (с) ВМС Новой Зеландии

Министерство обороны Новой Зеландии подписало с южнокорейской HHI контракт стоимостью 493 млн новозеландских долл (около 323 млн долл США) на строительство многофункционального танкера снабжения по программе Maritime Sustainment Capability (MSC) 25 июля 2016 года. Церемония закладки судна на предприятии HHI в Ульсане была произведена 13 августа 2018 года, спуск на воду был произведен 24 апреля 2019 года. Aotearoa прибыло в Новую Зеландию 26 июня 2020 года. Фактически ввод в строй танкера был произведен примерно с пятимесячеым опозданием по отношению к контрактным срокам.

Новый танкер усиленного ледового класса будет использоваться также для снабжения новозеландских антарктических станций. Aotearoa (название Новой Зеландии на языке маори) заменил в составе новозеландского флота танкер A 11 Endeavour южнокорейской постройки (той же HHI) 1988 года. Построенный по коммерческому проекту "однокорпусный" Endeavour имел ограничения на плавание в антарктических водах и значительный износ корпуса, и был списан в декабре 2017 года.

Aotearoa имеет полное водоизмещение 26 тысяч тонн, длину 173,2 м, ширину 24,5 м и осадку в полном грузу 8,4 м. Вместимость 10000 тонн различных грузов, включая 8000 тонн дизельного топлива и 1500 тонн авиационного топлива, возможность приема 22 стандартных контейнеров на палубу. Обеспечено постоянное базирование вертолета NH90 в ангаре. Экипаж судна 64 человека с возможностью перевозки еще 100 человек (включая две VIP-каюты). Вооружение корабля составят (пока не установлено) один 20-мм шестиствольный зенитный артиллерийский комплекс Phalanx Mk 15, две дистанционно управляемые артиллерийские установки Rafael Mini Typhoon и несколько 12,7-мм пулеметов.

Комбинированная дизель-электрическая главная энергетическая установка по схеме CODLAD включает два дизельных двигателя Rolls-Royce Bergen B33:45L9P и два электромотора малого хода с винтами изменяемого шага. Имеются два подруливающих устройства. Электроэнергетическая установка включает четыре дизель-генератора MTU 20V4000M53B мощностью по 2,6 МВт (питающих в том числе и электромторы) и один аварийный дизель-генератор STX KTA19DMGE в 410 кВт. Скорость полного хода 16 узлов, дальность плавания полным ходом 6750 миль.

Церемония ввода в состав ВМС Новой Зеландии многофункционального танкера снабжения А 11 Aotearoa. Девонпорт (Новая Зеландия), 29.07.2020 (с) ВМС Новой Зеландии и www.stuff.co.nz