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Военно-промышленный курьер

Первые французские истребители вошли в состав индийских ВВС

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Источник изображения: vpk-news.ru

Первые пять из 36 заказанных для Военно-воздушных сил Индии во Франции многоцелевых истребителей Rafale приземлились на авиабазе «Амбала», расположенной в северной части южноазиатской державы.

Здесь дислоцируется 17-я истребительная эскадрилья «Золотые стрелы» индийских ВВС. Как сообщает газета Times of India, совершив перелёт с предприятия компании Dassault Aviation в Бордо-Мериньяк, в Индию прибыли три одноместных и два двухместных «Рафаля».

Официальная церемония ввода этих боевых машин в состав ВВС Индии должна состояться в конце августа.

Ещё 13 истребителей, необходимых для укомплектования эскадрильи «Золотые стрелы», будут поставлены партиями в течение следующих нескольких месяцев.

Поставка боевых машин проходит на фоне ухудшения отношений Индии с Китаем.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Китай
Франция
Продукция
Rafale
Компании
Dassault
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