Войти
Военно-промышленный курьер

Между переговорами Индия и Китай укрепляют свои приграничные позиции

152
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Индия готовится перебросить на границу с Китаем, вдоль так называемой Линии фактического контроля в долине Галван протяжённостью почти 3500 километров, дополнительные войска в составе 35 тыс. солдат и офицеров. По словам высокопоставленных индийских чиновников, этот шаг изменит статус-кво в спорном пограничном районе, но в то же время может лечь тяжким бременем на и без того ограниченный военный бюджет страны, которая в настоящее время пытается преодолеть экономические последствия пандемии коронавирусной инфекции Covid-19.

Об этом пишет Times of India, сообщает портал Eadaily.

«Характер Линии фактического контроля, по крайней мере в индийской провинции Ладакх, навсегда изменился», — сказал в беседе с изданием директор исследовательского центра в Дели «Объединённое учреждение обслуживания Индии» генерал-майор ВС Индии в отставке Б.К. Шарма.

По его словам, стягиваемые Индией и Китаем к границе войска не отступят, если не произойдёт сближения на самом высоком политическом уровне.

Между тем, несмотря на концентрацию обеими сторонами своих сил в спорном высокогорном регионе Гималаев, наблюдатели фиксируют значительный спад напряжённости после произошедших в мае и июне крупных боестолкновений.

«В настоящее время Китай и Индия активно готовятся к пятому раунду переговоров на уровне командиров для решения остающихся вопросов на местах, — заявил официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбинь. — Мы надеемся, что индийская сторона будет стремиться к достижению той же цели, которую наметил Китай: ведение диалога и совместное поддержание мира и спокойствия вдоль границы».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Китай
Похожие новости
19.11.2014
Модернизация или реорганизация?
14.11.2014
Глава военного ведомства Индии призвал не кликушествовать
25.12.2012
Путин написал статью для индийской газеты о важности военных связей между Россией и Индией
13.12.2012
Индия не нашла китайских запчастей на американских самолетах
23.03.2007
Государственный капитализм В чем состоят успехи экономики
05.03.2007
Правительство Индии утвердило оборонный бюджет страны на 2007-2008 ф.г.
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 31.07 02:28
  • 10
ВЦИОМ: половина россиян считает высадку американцев на Луну фальсификацией властей США
  • 31.07 01:47
  • 13
"Запад повторить не сможет": каким будет новый российский перехватчик
  • 31.07 00:48
  • 3
На судозаводе в Комсомольске-на-Амуре заложили ракетный корабль "Каракурт"
  • 31.07 00:15
  • 11
Почему маневренность не главное для истребителя нового поколения - объяснил конструктор китайского J-20
  • 30.07 20:35
  • 5
Стенд для супердвигателя: Россия готовит испытательный комплекс для ПД-35
  • 30.07 20:06
  • 1
В Пентагоне назвали российские подлодки угрозой для территории США
  • 30.07 19:44
  • 6
Слепые поводыри экономики
  • 30.07 19:24
  • 95
Пожар на гигантском корабле обнажил признаки распада ВМС США
  • 30.07 18:43
  • 1
Минск официально уведомил Москву о задержании 32 россиян
  • 30.07 18:42
  • 1
Российские военные рассчитывают на безопасное проведения форума "Армия" на фоне ситуации с коронавирусом
  • 30.07 18:33
  • 8
Бессмысленный «Прибой»
  • 30.07 18:13
  • 1
В Комсомольске заложили МРК "Павловск" для Тихоокеанского флота
  • 30.07 18:10
  • 1
Российский ОПК создает «Штурм» для спецназа ВДВ
  • 30.07 18:01
  • 1
Свыше 3 тыс. связистов выдвинулись в рамках учений на полигоны в пяти регионах Восточного военного округа
  • 30.07 17:48
  • 38
Теория Суперобъединения: впервые темная материя детектирована в России