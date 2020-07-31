Между переговорами Индия и Китай укрепляют свои приграничные позиции

Индия готовится перебросить на границу с Китаем, вдоль так называемой Линии фактического контроля в долине Галван протяжённостью почти 3500 километров, дополнительные войска в составе 35 тыс. солдат и офицеров. По словам высокопоставленных индийских чиновников, этот шаг изменит статус-кво в спорном пограничном районе, но в то же время может лечь тяжким бременем на и без того ограниченный военный бюджет страны, которая в настоящее время пытается преодолеть экономические последствия пандемии коронавирусной инфекции Covid-19.

Об этом пишет Times of India, сообщает портал Eadaily.

«Характер Линии фактического контроля, по крайней мере в индийской провинции Ладакх, навсегда изменился», — сказал в беседе с изданием директор исследовательского центра в Дели «Объединённое учреждение обслуживания Индии» генерал-майор ВС Индии в отставке Б.К. Шарма.

По его словам, стягиваемые Индией и Китаем к границе войска не отступят, если не произойдёт сближения на самом высоком политическом уровне.

Между тем, несмотря на концентрацию обеими сторонами своих сил в спорном высокогорном регионе Гималаев, наблюдатели фиксируют значительный спад напряжённости после произошедших в мае и июне крупных боестолкновений.

«В настоящее время Китай и Индия активно готовятся к пятому раунду переговоров на уровне командиров для решения остающихся вопросов на местах, — заявил официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбинь. — Мы надеемся, что индийская сторона будет стремиться к достижению той же цели, которую наметил Китай: ведение диалога и совместное поддержание мира и спокойствия вдоль границы».